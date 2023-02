Acht jaar dakloos, maar man die spuwde naar verplegend personeel woont nu op de Zeedijk van Knokke

Een 53-jarige man uit Knokke vraagt in beroep een werkstraf voor spuwen naar het verplegend personeel van het AZ Maria Middelares in Gent. Opvallend: de man was acht jaar dakloos, maar woont sinds kort op de Zeedijk in Knokke.

Benny Q. was op 20 december 2020 stomdronken na het ledigen van een volle fles gin toen hij betrokken raakte bij een vechtpartij in Gent. Hij werd binnen gebracht op het AZ Maria Middelares, maar eens hij bijna was ontnuchterd, wou hij er vandoor. Toen het personeel zijn kleren niet wou teruggeven, begon hij te roepen, te schelden en vooral te spuwen met de dreiging dat hij corona had. Na te zijn opgesloten in een isoleerkamer, begon hij ook de politie te bespuwen.

Hij kreeg in eerste aanleg één jaar cel en een boete van 400 euro. In beroep vraagt zijn advocaat een werkstraf zonder boete omdat zijn cliënt acht jaar dakloos was. Maar de man woont inmiddels –via het OCMW- in een woning op de zeedijk van Knokke, vlakbij het Zoute. “Maar ik heb wel geen TV”, merkte hij op! “Met zicht op de zee, heb je geen TV nodig”, merkte de voorzitter schamper op. De man kan door een schouderblessure niet werken, maar een aangepaste werkstraf ziet hij wel zitten. Uitspraak op 7 maart. (OSM)