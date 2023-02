Aanvaller gerechtsdeurwaarder in Oostrozebeke vraagt vrijspraak: “Gebeurde in een plotse opwelling”

De 49-jarige man uit Oostrozebeke die op 24 november 2022 in Oostrozebeke een gerechtsdeurwaarder aanviel, heeft voor de correctionele rechtbank de vrijspraak gevraagd. Omdat hij handelde vanuit een onweerstaanbare drang, aldus advocate Elisabeth Vanpeteghem. Alhoewel hij zelf wel toegaf dat hij “nog wist wat hij deed.”

Zeven minuten lang was het akelig stil in de zittingszaal van de rechtbank in Kortrijk. Zo lang duurde het videofragment dat duidelijk toonde dat Karel D. zich tegen de gerechtsdeurwaarder keerde. Niet één keer, maar wel tot vijf keer toe bedreigde hij hem, gaf hem slagen en trok hem tegen de grond.

Gevaar voor maatschappij

“Hij probeerde hem zelfs te wurgen”, aldus de openbare aanklager. Ze vroeg drie jaar effectieve celstraf voor D., die in 2004, 2006, 2008 en 2010 al vier keer is veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. “Hij heeft een kort lontje en is een gevaar voor de maatschappij. Hij stopte maar toen de deurwaarder het proces-verbaal van aanplakking verscheurde.” “Het is een halve zot. Wat als hij een mes had bij gehad?”, vroeg advocaat Kurt Vanthuyne zich af. Hij verdedigde de belangen van de 63-jarige gerechtsdeurwaarder.

Donderslag bij heldere hemel

De deurwaarder had bij Karel D. aangeklopt voor de aanplakking van een openbare verkoop. Daarop stond dat het voertuig van D. enkele dagen later openbaar verkocht zou worden om een schuld van 2.100 euro uit 2012 te vereffenen. “Dat kwam voor hem als een donderslag bij heldere hemel”, verdedigde Elisabeth Vanpeteghem de man. “Na moeilijke jaren en het overwinnen van een alcohol- en drugsprobleem was hij al enkele jaren als zelfstandige op de goede weg. Hij had al actie ondernomen om ook extra informatie in te winnen over die oude schuld maar botste op een muur. Toen de deurwaarder plots voor zijn neus stond nog voor hij een oplossing had gevonden, ontspoorde hij. Hij was buiten zinnen. Hij wou de deurwaarder niet dood maar gewoon weg.” Van bedreigingen was volgens D. geen sprake.

Cursus agressiebeheersing

De man vloog even in de cel maar mocht die al na enkele dagen met een enkelband verlaten. Vandaag staat hij nog altijd onder elektronisch toezicht. “Het spijt me enorm”, vertelde hij aan de rechter. “Ik vond het onrechtvaardig dat ik mijn auto zou moeten afgeven maar het rechtvaardigt niet wat er is gebeurd. Ik was heel kwaad maar wist wel nog wat ik deed.” Waarmee hij meteen de vraag tot vrijspraak op basis van onweerstaanbare dwang onderuit haalde. Hij toonde zich bij een veroordeling bereid zich aan voorwaarden, zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing, te houden. Ondertussen is er een akkoord om de oude schuld af te betalen. Vonnis op 15 februari. (LSi)