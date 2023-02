Aannemer uit Aartrijke krijgt zes maanden celstraf met uitstel voor zwartwerk

Een 38-jarige Rus uit Aartrijke heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor zwartwerk. K.E. was niet aan zijn proefstuk toe.

Op 27 januari 2020 controleerde de sociale inspectie een werf in Roeselare. De vier aanwezige Oekraïense bouwvakkers stelden dat ze voor K.E. (38) aan de slag waren. De mannen bleken evenwel in het zwart aan de slag. Ze legden bewijzen voor van betaalde sociale bijdragen in Polen, maar die documenten bleken vals.

Minnelijke schikking

Tijdens het proces merkte de arbeidsauditeur op dat K.E. in maart 2021 al eens tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Voor de feiten in Roeselare kreeg hij een minnelijke schikking voorgesteld, maar die werd niet betaald. “Die houding stoort mij echt wel in dit dossier”, stelde arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx.

Dringend krachten nodig

Volgens de verdediging had E. in die periode dringend werkkrachten nodig. Hij zou dan de raad hebben gekregen om een Pools bedrijf in te schakelen. “Mijn cliënt dacht dat dit bedrijf alle papieren in orde zouden brengen”, pleitte meester Sofie Vangheluwe. “Maar dat bleek dus niet het geval.” Wellicht zal het Poolse bedrijf zich later nog moeten verantwoorden voor detacheringsfraude.

De verdediging vroeg tevergeefs om rekening te houden met het vorige vonnis en geen bijkomende straf op te leggen. (AFr)