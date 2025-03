Aannemer en De Lijn aansprakelijk voor ongeval waardoor vrouw (48) wekenlang in coma lag: “Haar leven is verwoest”

Ze crashte ’s nachts in volle vaart met haar wagen in Middelkerke op een verreiker tijdens wegenwerken en lag nadien wekenlang in coma. De toekomst van R.V. (48) hing letterlijk aan een zijden draadje. Drie jaar na de zware crash is de Brugse politierechter van oordeel dat de aannemer die de verreiker bestuurde en de Lijn gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor het ongeval.

Drie weken coma en heel wat operaties in het gezicht: R.V. (48) onderging een moeilijke en intensieve revalidatie na een zwaar verkeersongeval op de Kustbaan van Oostende naar Middelkerke. Op 25 februari 2022 ging het daar grondig fout toen de vrouw rond 4.45 uur ’s nachts met haar wagen op een verreiker knalde. S.A. (45) uit Gistel, een zelfstandig aannemer, zat achter het stuur van het werktuig. Samen met een medewerker van De Lijn was hij voor dag en dauw al in de weer om het zand van de trambedding weg te halen. Die nacht had het, net zoals de dagen ervoor, stevig gewaaid. Een storm trok over het land en de Kustbaan bleef zelfs dagenlang afgesloten voor verkeer omdat er te veel zand op de rijweg lag.

Rechtstreekse dagvaarding

Aannemer S.A. ging ervan uit dat de Kustbaan, net zoals de dagen ervoor, afgesloten was voor verkeer. Tot ieders verbazing bleek de rijbaan gewoon open. S.A. overlegde even met een collega over het verdere verloop van de werken. Plots zag het duo hoe een wagen in volle vaart op hen afkwam. S.A. liet de schep van de verreiker uit reflex naar beneden komen. Die schep doorboorde de voorruit van de wagen en kwam pal in het gezicht van het slachtoffer terecht, waardoor de vrouw zwaargewond werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Haar leven is verwoest”, zei advocaat Jan Ferlin. “Voor hetzelfde geld was ze er niet meer.”

Naast de aannemer werden ook stad Oostende en de gemeente Middelkerke gedagvaard. Volgens de verdediging zijn ook zij verantwoordelijk. Ze wisten niet van de werkzaamheden, waardoor de rijbaan open was toen dat niet hoorde én er was geen signalisatie geplaatst. Redenen genoeg voor de verdediging om hen rechtstreeks te dagvaarden. “Er zijn serieuze fouten gemaakt”, zegt advocaat Bart Bleyaert. “Ze hebben een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid aan de dag gelegd. Niemand weet waarom en wanneer de Kustbaan opnieuw opengesteld werd.”

Vonnis

Meester Bleyaert vroeg tijdens de eerdere zitting om de stad Oostende en gemeente Middelkerke aansprakelijk te stellen. Voor zijn eigen cliënt S.A. hoopte hij op de vrijspraak, maar die kreeg hij vrijdagochtend niet. De Brugse politierechter besloot zowel De Lijn als S.A. aansprakelijk te stellen voor het ongeval: De Lijn voor 75 procent en de aannemer voor 25 procent.

Stad Oostende en gemeente Middelkerke werden vrijgesproken. De Lijn werd veroordeeld tot een boete van 4.000 euro, waarvan 2.000 euro met uitstel. S.A. werd veroordeeld tot een geldboete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel.

Tot slot was de rechter van oordeel dat R.V. zelf géén enkele schuld treft, ook al reed ze volgens de verdediging te snel. “Er zijn onvoldoende elementen dat mevrouw de fout ingegaan is”, besloot de rechter.