Aalstenaar (31) blijft in cel op verdenking van brandstichting ondergrondse parking Oostende

De 31-jarige M.B. uit Aalst zit sinds dinsdag in de cel op verdenking van brandstichting in een ondergrondse parking aan het Oostendse Mijnplein. De man, die tevens aan het werk was op de kermis, houdt voet bij stuk dat hij niets meer weet van het voorval. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding met een maand.

De brandweer van Oostende snelde afgelopen zondagavond, vlak voor middernacht, ter plaatse naar de ondergrondse parking aan het Mijnplein in Oostende. Een auto in de ondergrondse parking vatte vuur. De brand ging meteen gepaard met heel wat rookontwikkeling die ook tot buiten de parking duidelijk te zien was. De hulpdiensten hadden een sterk vermoeden dat er meer achter de brand zat.

Camerabeelden

De lokale politie en het West-Vlaamse parket startten meteen een onderzoek. Uit de bevindingen van een branddeskundige die ter plaatse kwam bleek dat de brand wel degelijk aangestoken was.

Op camerabeelden is de 31-jarige M.B., die tevens aan het werk was op de kermis, duidelijk te zien. De dertiger werd dinsdag uiteindelijk opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om de man verder aan te houden.

Raadkamer

M.B. verscheen vrijdag voor een eerste maal voor de Brugse raadkamer. “Mijn cliënt zegt zelf, vandaag nog steeds, dat hij zich niets herinnert van de feiten”, zegt meester Siska Lescrauwaet. De aanhouding van de man werd met een maand verlengd.