90 uren werkstraf voor brandstichting De Tunne

Een 19-jarige jongeman uit Izegem is door de Kortrijkse strafrechter tot een werkstraf van 90 uren veroordeeld voor de verwoestende brand die begin dit jaar jeugdhuis De Tunne in Izegem in de as legde. “We speelden gewoon wat met vuur”, klonk het.

Iets over middernacht in de nacht van 2 op 3 januari. De avondklok is al ingegaan als het alarm van het Jeugd Ontmoetings Centrum (JOC) langs de Krekelstraat begint te loeien. De gealarmeerde brandweer treft in het nabijgelegen jeugdhuis De Tunne meteen heel wat vlammen aan. Uitbreiding naar JOC, feestzaal, bureaus en vergaderlokalen van de Izegemse jeugddienst en de schuttersgilde kan vermeden worden maar het jeugdhuis zelf brandt zo goed als volledig af.

Al snel werd duidelijk dat het vuur onder de buitenluifel aan de voorkant van De Tunne aan een picknicktafel was ontstaan én was aangestoken. Camerabeelden en een filmpje op Snapchat leidden de dag nadien al naar D.D., die vlakbij De Tunne woont, en zijn minderjarige vriend. Ze gaven zichzelf de volgende ochtend aan en bekenden dat ze met alcoholgel en enkele hamburgerdoosjes een vuurtje hadden gestookt.

Veel spijt

“Op de Snapchatbeelden waren vlammen van wel een halve meter hoog te zien”, aldus de openbare aanklager. “Op andere beelden is te zien dat het vuur was geblust maar dat er nog altijd brandende deeltjes op de grond vielen. Een hele grote stommiteit met zware gevolgen.” “Tijdens de coronaperiode deed ik samen met mijn vriend voor de avondklok een nachtelijke wandeling aan het voetbalplein”, vertelde D.D. aan de rechter. “We speelden wat met vuur met het afval maar staken de picknicktafel niet in brand. En het vuur was gedoofd toen we net voor middernacht naar huis vertrokken. Het was helemaal niet de bedoeling de tafel of het jeugdhuis zelf in brand te steken. Ik heb er veel spijt van en lijd enorm onder de gevolgen en het schuldgevoel.”

Modelzoon

De dag na de brandstichting vlogen de twee daders elk een nacht in de cel maar daarna werden ze onder voorwaarden vrijgelaten. “Eigenlijk is hij een modelzoon waar nooit problemen mee waren”, aldus de advocate van de jongeman. “Hij volgde ondertussen een begeleiding bij CAW om weerbaarder te worden. Op school doet hij het goed in zijn zevende jaar, hij doet vakantiejobs en is vrijwilliger in een woonzorgcentrum. Het schuldgevoel vreet zo aan hem dat hij zich recent psychologisch heeft moeten laten begeleiden. Zijn leven en dat van zijn ouders is sinds de brand ingrijpend veranderd.” Toen bekend werd dat hij verantwoordelijk was voor de brand in De Tunne, zette ook jeugdbeweging KSA hem op non-actief.

Schadevergoeding

Verzekeringsmaatschappij Ethias vroeg en kreeg een voorlopige schadevergoeding van 20.000 euro, het bedrag dat ze al aan de stad uitbetaalden. Maar dat is nog maar een voorschot. Het gebouw van De Tunne, een opgeknapte schuur, is eigendom van de stad. De inboedel was van de vzw achter het jeugdhuis. Die kreeg een schadevergoeding van ruim 11.000 euro. De minderjarige dader moet zich voor de jeugdrechtbank verantwoorden. (LSi)