80 uren werkstraf voor overlast- en dreigtelefoons naar politie en burgemeester Wervik

Een twintigtal veroordelingen deerden een 42-jarige man uit Wervik niet om de voorbije zomer tal van dreigtelefoontjes naar de politie of burgemeester Youro Casier te doen. Frustraties over het optreden van de politie en het lot van zijn kinderen bleken aan de basis te liggen. De rechter gaf hem daar nu een werkstraf van 80 uren voor.

Een onbekende voor justitie, gerecht en politie is Dimitri P. allerminst. De voorbije twintig jaar verzamelde hij al een twintigtal veroordelingen. Zo was hij in 2016 nog betrokken bij een schermutseling aan café ’t Kapittel. Hij werd toen op zijn fiets ei zo na opzettelijk aangereden door een auto, maar had wel net daarvoor de dader twee kopstoten gegeven. “Hij kampt met een duidelijk agressie- en alcoholprobleem”, herhaalde de openbare aanklager nog maar eens.

Dit keer stond P. terecht omdat hij naar Werviks burgemeester Youro Casier belde en in voicemailberichten niet naliet zijn mening over zijn functioneren en slecht politiewerk te fulmineren. Meteen uitte hij bedreigingen. Hij belde ook minstens twee keer naar de noodcentrale van de hulpdiensten en dreigde er mee een jeugdrechter, sociaal assistentes en drugsdealers te vermoorden.

“Hij is gewoon bezorgd om zijn kinderen”, aldus zijn advocaat. “Hij vindt dat de politie te weinig doet om de personen op te sporen die drugs aan zijn zoon verkopen.”

Door al de vorige veroordelingen kon P. niet meer op een voorwaardelijke straf rekenen. Daarom achtte de rechter een werkstraf een geschikte straf. Voert hij die niet uit, dan krijgt hij toch nog een effectieve celstraf van acht maanden. (LSi)