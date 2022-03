79-jarige postzegelverzamelaar uit De Panne voor 675 euro opgelicht op tweedehands.be: dader riskeert 3 maanden cel

Een 45-jarige Limburger uit Herk-de-Stad riskeert drie maanden effectieve celstraf wegens oplichting op tweedehands.be. Hij verkocht een zeldzame postzegelreeks aan Théophile (79) uit De Panne maar stuurde die nooit op. “Zo jammer, net die reeks ontbrak in mijn verzameling”, zegt Théophile.

De 79-jarige Théophile H. is een Franstalige man, maar kwam net als vele anderen jaren geleden aan de kust wonen en vestigde zich in De Panne. Om te genieten van zijn oude dag, de zon, de zee en zijn postzegelverzameling.

Geld meteen overgeschreven

“Al jaren ben ik een verwoed verzamelaar”, zegt Théophile. “Ik heb een heel grote collectie. Ik leg me vooral toe op alle Belgische postzegels die uitgebracht zijn sinds 1945. Inclusief alle speciale reeksen. Mijn collectie is bijna volledig compleet, alle postzegels heb ik. Maar vorig jaar in februari zag ik nog die ene reeks die ik niet heb te koop staan op tweedehands.be. En dan heb ik niet geaarzeld.”

Théophile legde meteen contact met de verkoper, de 45-jarige D.M. uit Herk-de-Stad. “Het contact verliep vlot en nog dezelfde dag heb ik de reeks gekocht. Voor 675 euro. Ik was echt heel blij. Het geld heb ik meteen overgeschreven. Maar de reeks kreeg ik maar niet opgestuurd.”

Ene na andere excuus

“Die man bleef wel contact houden, maar verzon het ene na het andere excuus. Hij had covid opgelopen en was een tijdje in het ziekenhuis geweest. En toen hij terug was, moest hij nog een speciaal middel kopen om de postzegels eerst te ontsmetten eer hij ze kon opsturen. Enfin, ik werd aan het lijntje gehouden. Op de duur wist ik zeker dat ik de postzegels niet zou krijgen en diende ik klacht in bij de politie.”

Later werd de zaak overgemaakt aan het parket die D.M. nu voor de rechter bracht. “Hij heeft nog een blanco strafblad en daarom gaf de politie hem tot drie maanden de tijd om alles op te sturen”, sprak de procureur. “Maar opnieuw volgde het ene na het andere excuus. We hebben hem nu gedagvaard omdat het duidelijk is dat het over oplichting gaat. Ik eis drie maanden cel en 800 euro boete.” D.M. liet verstek gaan.

Blijven hopen

De kranige Théophile stelde zich burgerlijke partij en eist zijn 675 euro. Hij vroeg zelfs geen extra schadevergoeding. “Eigenlijk zou ik vooral graag nog die reeks krijgen, maar dat zal ijdele hoop blijven. Ik heb ze intussen nog nergens opnieuw gevonden. Ik blijf hopen ze te vinden.”

“Jammer dat ik me liet vangen. Normaal kijk ik altijd eerst naar de waardering van zo’n verkoper, maar deze keer was ik te enthousiast. Zijn aanbieding bleef zelfs nog drie maanden online staan, wie weet hoeveel mensen hij nog heeft opgelicht?” Vonnis op 8 april. (JH)