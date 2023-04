68-jarige Oostkampenaar rijdt tegen verkeer in en pleegt vluchtmisdrijf: “Je was te dronken om de aanrijding te voelen”

De Brugse politierechter veroordeelde maandagochtend een 68-jarige Oostkampenaar tot een rijverbod en geldboete. De man stond terecht voor het rijden in staat van dronkenschap en het plegen van vluchtmisdrijf. Vorige zomer verliet de automobilist in tegengestelde richting een rondpunt waarna een aanrijding met een bromfietser onvermijdelijk was. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar de man nam zelf de vlucht. “Je was te dronken om de aanrijding te voelen”, sneert de politierechter.

De 68-jarige F.T. reed op 3 juli 2022 onder invloed van alcohol met zijn wagen rond in Oostkamp toen het mis ging. De zestiger wilde een rondpunt verlaten, maar miste de juiste afslag. De oplossing? Het rondpunt alsnog verlaten in tegengestelde richting. Een aanrijding met een bromfietser was hierdoor onvermijdelijk. Het slachtoffer kwam ten val en werd gewond afgevoerd met de ambulance, maar van de aanrijder was geen spoor.

Een ooggetuige zag alles gebeuren en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Een halfuur na de aanrijding kreeg F.T. plots bezoek van enkele politieagenten. Toen die laatste vroegen of er een aanrijding was gebeurd, ontkende F.T. in alle talen. “Ik voelde niets”, verklaarde de man tegen de politieagenten én maandagvoormiddag in de rechtszaal. Het was voor de politie ook onmiddellijk duidelijk dat de zestiger onder invloed van alcohol was en in staat van dronkenschap verkeerde. “Je was te dronken om het te voelen”, sneert de procureur.

De politierechter betwist of de man echt geen weet had van de aanrijding. “De ooggetuige verklaarde dat je tientallen meters verder bent gestopt”, zegt de politierechter. “De getuige dacht dat je stopte om hulp te bieden, maar je reed gewoon verder.”

F.T. bleef ontkennen iets gevoeld te hebben van de aanrijding. “Je was duidelijk héél dronken”, zegt de politierechter tot slot. (CC)