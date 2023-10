62-jarige man uit Waregem opnieuw betrapt met kinderpornografisch materiaal: “Ik ben beschaamd”

Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van 24 maanden voor R.V. (62) uit Waregem. Hij werd betrapt met compromitterende beelden van minderjarigen op zijn pc. Niet voor het eerst, zo bleek.

Achttien maanden met probatie-uitstel. Dat was de straf die R.V. (62) uit Waregem in 2008 kreeg voor het bezit en de verspreiding van kinderpornografische beelden. De voorwaarden werden perfect opgevolgd tot ze waren afgelopen. Echter, vorig jaar werd de man opnieuw betrapt op het plegen van gelijkaardige feiten.

Beelden op pc gevonden

Op zijn pc werden heel wat pornografische beelden gevonden, waarvan enkele met minderjarigen. Daarnaast vroeg hij in een chatgroep aan een man naaktbeelden van zijn kinderen. Die zou hem misleid hebben door te zeggen dat hij naturist was en iedereen in de familie seks had met elkaar. “Ik heb me laten misleiden door mee te gaan in zijn verhaal. Ik kan enkel zeggen dat ik beschaamd ben”, getuigde hij.

Begeleiding

De man volgde intussen al een begeleiding bij een gespecialiseerde organisatie en vroeg om dat ook op te leggen als voorwaarde. Met zijn voorgaande veroordeling indachtig eiste het Openbaar Ministerie echter een celstraf van 24 maanden. De rechter velt haar vonnis op 13 november. (JDr)