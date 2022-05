61-jarige man die meermaals behoefte deed in winkelstraten krijgt celstraf met uitstel

Een 61-jarige man die al enkele jaren voor overlast zorgt in de winkelstraten aan onze kust door regelmatig te ‘wildkakken’ op straat heeft daarvoor vandaag 10 maanden cel met uitstel gekregen van de strafrechter in Veurne. Daniel D. moet zich nu aan voorwaarden houden maar mag wel de gevangenis verlaten. Hij moet van de rechter een vaste woonst zoeken, waar hij dan een toilet heeft.

Veel winkeliers en bewoners van enkele kustgemeenten kennen Daniel D. al langer. De man is 61 jaar, werd geboren in het Brusselse, verhuisde dan naar het binnenland en ‘woont’ nu al enkele jaren in de kuststreek. Al is dat wonen relatief, want de man is al anderhalf jaar dakloos. In die hoedanigheid, maar ook al voor hij dakloos werd, zorgt hij regelmatig voor overlast, vooral dan in de winkelstraten.Hij werd meermaals gespot in Blankenberge toen hij zijn behoefte deed op straat, op het voetpad, tegen auto’s en winkeletalages. Nadat hij viermaal in Blankenberge en eenmaal in Knokke werd betrapt ‘verhuisde’ de dakloze man naar de Westkust. Daar werd hij in Koksijde en tweemaal in De Panne betrapt.

Op 8 maart vond de onderzoeksrechter het welletjes en hield de man aan. “Hij doet vooral zijn grote en soms zijn kleine behoefte op straat, vlak voor winkeletalages en voor het oog van klanten, passanten en zelfs kinderen”, sprak de procureur. “Daarom gaat het om openbare zedenschennis. Op 8 maart werd hij aan de kerk in De Panne betrapt toen hij openbaar dronken was. Toen de politie aankwam zei de man dat hij moest plassen. De politie wilde hem naar de openbare toiletten begeleiden maar hij weigerde en plaste ter plaatse, terwijl de politiemensen moesten opzij gaan opdat hij niet op hen zou plassen. De man heeft al van 1993 een veroordeling voor openbare dronkenschap en kreeg al eens zes maanden cel voor zedenschennis, voor gelijkaardige feiten.”

Vaste woonst zoeken

De advocaat van Daniel D. vroeg om mildheid. “Het is een schrijnende situatie”, sprak zijn advocaat. “Hij was ooit een beloftevolle kok met een mooie job die hij verloor toen hij invalide werd na een motorongeval. Hij heeft ook een medisch probleem en raakt soms niet op tijd bij een toilet, te meer hij ook dakloos is. Het klopt ook dat hij vaak te veel bier drinkt. Hij wou zeker en vast niemand choqueren maar beseft zijn situatie niet. Nu heeft hij een bewindvoerder die zijn invaliditeitsuitkering beheerst.”

Er werd 8 maanden effectief geëist maar de rechter legde D. 10 maanden cel met uitstel op. Hij moet zich aan voorwaarden houden en mag bijvoorbeeld geen identieke of strafbare feiten in het algemeen meer plegen en moet zich van alcoholmisbruik onthouden. Hij moet vooral ook op zoek naar een vaste woonst, waar hij volgens zijn advocaat volop mee bezig is. Die woonst, liefst met toilet, moet hem dan van de straat houden. De man mag vandaag normaal de gevangenis verlaten. Naar eigen zeggen wil hij zich nu in Nieuwpoort gaan vestigen omdat zijn grote hobby vissen is en hij daar het best aan de slag kan gaan. (JH)