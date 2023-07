56-jarige vrouw uit Koekelare krijgt rijverbod en alcoholslot na avondje uit met vriendinnen

Een 56-jarige vrouw uit Koekelare werd door de Brugse politierechtbank veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed van alcohol én het plegen van vluchtmisdrijf. De vijftiger zette eind vorig jaar de bloemetjes buiten met wat vriendinnen, maar na afloop ging het mis. “Ik weet het, het is een onsympathiek dossier”, zei haar advocaat.

De 56-jarige I.M. besluit 10 oktober vorig jaar met vriendinnen in Torhout de bloemetjes buiten te zetten. Toen de avond op zijn einde liep, besefte de vijftiger dat ze niet meer in staat was om zelf naar huis te rijden. “Ze besloot om bij haar dochter in Torhout te blijven slapen”, begon haar advocaat zijn pleidooi.

Botsing

De vrouw keerde wel nog terug naar haar wagen om haar schijf en wagen verzetten naar een veiligere parkeerplaats. Net dan ging het mis. “Mijn cliënt stapte inderdaad in de wagen en ontkoppelde de handrem”, vertelde haar advocaat. “Toen ze eenmaal achter het stuur zat, besefte dat het onverantwoord was om haar wagen zelf te verzetten. Ze wilde op dat moment enkel nog haar schijf correct leggen.”

De handrem van de wagen was los en daardoor begon de wagen te bollen. “De auto schoof naar voor en daarom raakte ze de andere wagen.” Enkele omstaanders zagen alles gebeuren en wilden de politie verwittigen, maar dat was buiten I.M. gerekend. “Ze wist dat het er op elke manier slecht uitzag voor haar. In paniek heeft ze beslist te vluchten. Ik weet het, het is een onsympathiek dossier.”

Vonnis

De Brugse politierechtbank veroordeelde de vrouw tot vijf maanden rijverbod en een alcoholslot van drie jaar. “U kunt proberen, meester, maar het is moeilijk te motiveren waarom ik geen alcoholslot zou opleggen”, zei de rechter nog tijdens de pleidooien.

I.M. moet daarbovenop een geldboete van 3.600 euro betalen en is verplicht de medische en psychologische testen opnieuw af te leggen. (CCA)