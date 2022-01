50-jarige voyeur riskeert jaar cel voor filmen van studente in De Pluimen in Diksmuide

Een 20-jarige studente uit Diksmuide raapte in de rechtbank al haar moed bijeen om te getuigen tegen een 50-jarige voyeur die haar in de kleedhokjes van het zwembad filmde. “De impact is enorm. Op mijn relatie van 6 jaar en mijn studies. Ik schaam me enorm, besef je dat?” sprak het meisje.

De feiten gebeurden in januari vorig jaar in het zwembad De Pluimen in Diksmuide. Zoals vaker ging de nu 20-jarige jongedame er zwemmen. “In het zwembad had ze de beklaagde al herkend, omdat hij de vader is van een klasgenoot van haar”, sprak Els Leenknecht, de advocaat van de studente.

“Toen ze naar huis wilde gaan en zich wou omkleden zag ze plots een smartphone onder het kleedhokje priemen en zag ze hoe ze gefilmd werd. Ze was toen naakt. Ze heeft onmiddellijk hulp gezocht bij het onthaal en herkende haar filmer als de vader van haar klasgenoot. Hij is ook buschauffeur en ze ziet hem regelmatig. Ze zit tot op vandaag met een onverwerkt trauma en is al een jaar in therapie. Ze durft zelfs niet meer gaan zwemmen. We vragen een morele schadevergoeding van 2.500 euro.”

Enorme schaamte

Ook de 20-jarige jongedame nam het woord. “De impact op mij is enorm en wat er gebeurde heeft op veel gebieden invloed. Ik weet niet of hij dat beseft”, snikte het meisje. “Ik heb een relatie van 6 jaar en heb het sindsdien moeilijk met affectie. Ook op mijn studies had het invloed want ik haalde nadien slechtere punten. Maar bovenal heb ik een gevoel van enorme schaamte.”

De procureur eiste één jaar cel voor de man. “Diezelfde avond hield de politie een huiszoeking bij hem thuis en werd zijn telefoon uitgelezen. Er stonden ook foto’s op van onbekende dames die onder de kledij maar zonder ontblote lichaamsdelen gefilmd werden. Bij het meisje in het zwembad waren het naakte lichaamsdelen waardoor er sprake is van strafbaar voyeurisme. Hopelijk beseft hij welke impact dit heeft gehad.”

Spijt voor domme fout

Het stiekem filmen van niet-ontblote lichaamsdelen is door een hiaat in de strafwet op dit moment niet strafbaar, al wordt daar bij de wetgever aan gewerkt. De feiten tegen het meisje zijn sowieso strafbaar. “We geven dat ook toe en erkennen dat hij een grote fout maakte”, sprak advocaat Thomas Bailleul. “Hij weet niet wat hij bezielde want gedraagt zich anders perfect in de samenleving.”

Ook de man nam het woord. “Ik heb een dochter van dezelfde leeftijd en wil me oprecht excuseren bij het meisje. Ik weet echt niet waarom ik het deed.” Vonnis op 25 februari. (JH)