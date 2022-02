50-jarige Oostendenaar deelde vijf messteken uit: “Uit schrik voor Albanese maffia”

Een 50-jarige Oostendenaar stond maandagmorgen voor de Brugse rechtbank voor poging tot doodslag op de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. Hij stak de man vijf keer met een groot keukenmes. En dat is opvallend, want Jean-Jacques G. (50) wordt door iedereen omschreven als een modelburger en heeft een blanco strafregister. Maar bedreigingen door de Albanese maffia deden zijn stoppen doorslaan.

Opvallende zaak in de correctionele rechtbank in Brugge maandagmorgen. Een die zowaar start bij een bezoekje van de Albanese maffia bij een normaal gezin uit de Baron de Serretstraat in Sint-Michiels. Zij kregen in 2020 namelijk Albert U. over de vloer. En die werd door de procureur beschreven als een “Albanese onderwereldfiguur”. Eentje die je dus liever niet op je stoep krijgt. Maar de 16-jarige zoon des huizes had het met de Albanese gangster aan de stok gekregen omdat hij samen met enkele minderjarige vrienden een zak met daarin 65.000 euro van hem had gestolen. Kort na zijn vrijlating uit de gevangenis kwam Albert U. zijn geld terug eisen en die eis zette hij met duidelijke dreigementen kracht bij.

Homejacking met kalasjnikovs

Het gezin vreesde dan ook voor hun veiligheid. Zeker omdat ze wisten dat Albert U. in 2017 al eens veroordeeld werd tot 37 maanden cel voor een homejacking met kalasjnikovs in Sint-Andries. De moeder van de jongeman besliste daarom om de vader van de jongen op 23 mei 2020 op te bellen. Oostendenaar Jean-Jacques G. (50) aanhoorde het relaas en besliste om zijn twee jongste kinderen in Brugge op te halen. Maar dat was niet naar de zin van J.S., de nieuwe vriend van zijn ex-partner. “Die wees de beklaagde op zijn vaderlijke verantwoordelijkheid”, zei procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. “Maar die zag dat als een krenking van zijn eer en ondermijning van zijn vaderlijk gezag.”

In eer gekrenkt

Het werd het begin van een vreemd gedoe tussen beide heren. Jean-Jacques G. vertrok na die eerste discussie namelijk zonder kinderen weer naar Oostende. Maar J.S. stak de tienerjongen in zijn wagen en reed op zijn beurt met hem naar Oostende. Er ontstond een nieuwe discussie, maar J.S. keerde zonder z’n stiefzoon terug naar Sint-Michiels. “Daarop werd de beklaagde nog meer in zijn eer gekrenkt”, aldus de procureur. “Hij nam twee keukenmessen en rijdt duidelijk opgefokt terug met zijn zoon richting Brugge.”

Daar aangekomen belde de tiener bij zijn moeder aan en verwittigde voor de messen die zijn vader mee had. Het signaal voor J.S. om een zware halter te nemen en op de wagen van G. af te stappen. Hij sloeg de achterruit in en probeerde ook naar de man zelf te slaan. De twee raakten verwikkeld in een vechtpartij en vielen samen in de auto, waarbij J.S.op G. terecht kwam. Die laatste had het keukenmes in zijn hand en haalde vijf keer uit. Eén messteek kwam in de hals van zijn slachtoffer terecht.

Voorbedachte rade?

G. vluchtte met zijn wagen weg naar huis en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij raakte zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. De verdachte kon uiteindelijk thuis opgepakt worden en werd maandagmorgen vervolgd voor poging tot doodslag. Iets waar de burgerlijke partij niet mee akkoord ging. Zij vonden dan ook dat er wel sprake was van voorbedachte rade en willen de feiten herkwalificeren naar poging tot moord. “Toen hij de laatste keer terug reed, belde hij zijn ex-partner en zei hij dat er bloed zou vloeien. Ik zie hier een man met een groot ego die liever machtsspelletjes speelde dan zijn zoon die in de problemen zat te helpen.”

Modelburger

Het openbaar ministerie vroeg een gevangenisstraf van drie jaar cel, gedeeltelijk met uitstel. Maar de verdediging van Jean-Jacques T. ging voluit voor de vrijspraak. Zij hadden het over wettige zelfverdediging en uitlokking. En zijn advocaat Stijn Leliaert wees bovendien op het blanco strafverleden van de man. “Hij is een modelburger. Zelfs zijn ex-vrouw had geen slecht woord over hem”, aldus meester Leliaert. “Maar het feit dat hij die messen nam zijn de grootste fout van zijn leven geweest. Hij kan daar zelf ook geen goede verklaring voor geven. Hij deed dat wellicht uit schrik, voor de Albanese maffia en voor het slachtoffer. Hij heeft ook nooit de intentie gehad om die man te doden. Hij stak willekeurig om zichzelf te verdedigen.” Vonnis op 7 maart.