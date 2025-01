45-jarige kok bekent plaatsen van camera in douches op kamp zeescouts Nieuwpoort: “Een opluchting, maar tegelijk een shock”

Een 45-jarige man uit Nieuwpoort bekende na maanden dat hij diegene is die tijdens het scoutskamp van de zeescouts van Nieuwpoort vorige zomer een camera plaatste in een douche. Dat gebeurde op kamp in Beringen. De man, die al enkele keren meeging als hulpkok, is zelf naar de politie gestapt. “Voor de leiding en anderen van de kookploeg is het een shock nu ze weten dat hij het is. Maar tegelijk is het een opluchting: nu kan er met een gerust hart op kamp gegaan worden deze zomer”, zegt Jan Verbeure van FOS Open Scouting.

Het kamp van de Seacouts 8ste FOS ’t Vloedgat uit Nieuwpoort was eind juli vorig jaar nog maar enkele dagen aan de gang in de bossen in het Limburgse Beringen toen die abrupt afgebroken werd. In een van de douches, die door de leiding zelf in elkaar geknutseld waren, werd immers een verborgen camera ontdekt. Die douches werden niet gebruikt door de leden, wel door de leiding en de aanwezige kookploeg. Na het ontdekken en de afbraak van het kamp werd klacht ingediend bij de politie en startte het parket van Limburg een onderzoek naar voyeurisme. Dat onderzoek werd nu overgenomen door het parket van Veurne, dat de feiten bevestigt.

In shock

Opvallend: de man is zélf naar de politie gestapt. “Uit wroeging, zo vernamen wij ook”, zegt Jan Verbeure van FOS Open Scouting. “Ons programma voor de zomerkampen werd aangekondigd en deze zaak bleef wel leven. Het is voor de hele leidingsploeg in Nieuwpoort en de kookploeg dus wel een opluchting dat de dader nu bekend is. Maar het is tegelijk een shock want die man ging reeds enkele malen mee met de kookploeg. Ze kennen hem dus. In ieder geval werd de man meteen uitgesloten uit de hele werking van FOS Open Scouting, en zeker in het 8ste in Nieuwpoort. Wij bekijken nog welke verdere stappen we zetten, maar wachten daarvoor het parket af. Mogelijk stellen we ons burgerlijke partij.”

Twee meerderjarigen gefilmd

Het parket van Veurne leidt nu het onderzoek. “Het klopt dat de dader intussen bekend is en wij het dossier overnamen, het gaat om voyeurisme”, zegt Griet De Prest van het parket van West-Vlaanderen. “Er zouden twee meerderjarigen stiekem gefilmd zijn. Het onderzoek zit intussen in een eindfase, maar we moeten nog beslissen welk gevolg we hieraan geven. Dat kan een dagvaarding zijn, maar eventueel ook een bemiddeling.”

De twee slachtoffers, een man en een vrouw, kregen intussen al begeleiding van slachtofferhulp. De beelden die gemaakt zijn, zouden nadien niet meer teruggevonden zijn. (JH)