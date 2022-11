42ste veroordeling voor Ieperling die wagen steelt

De rechter in Ieper veroordeelde een man uit Ieper bij verstek tot een celstraf van 14 maanden effectief voor de diefstal van een Renault Megane. De dief maakte ook gebruik van de maaltijdchequekaart van zijn slachtoffer.

In augustus 2021 ging D.D. uit Ieper langs de Diksmuideseweg in Ieper aan de haal met een Renault. De wagen werd later aangetroffen in Roeselare. De dief had bij de diefstal van de wagen ook de maaltijdcheckkaart van het slachtoffer buitgemaakt, waarmee 132 euro aan drank werd gekocht. D.D. is niet bepaald een onbekende voor het gerecht. Op het moment van de feiten telde zijn strafblad niet minder dan 41 veroordelingen. Hij kreeg bij verstek zijn 42ste straf: 14 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 800 euro.