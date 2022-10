41-jarige man uit Tielt krijgt twee jaar cel voor verkrachting van date: “Een vrouw zegt soms nee als ze ja bedoelt”

Een 41-jarige man uit Tielt heeft twee jaar cel met uitstel gekregen voor de verkrachting van een vrouw op een date op een vakantiedomein in Nieuwpoort. Alhoewel het slachtoffer duidelijk aangaf dat ze niets wilde, bleef K.D. doorgaan. “Jah, hoe gaat dat. Het is een cliché, maar als een vrouw nee zegt bedoelt ze soms ja hé”, zei K.D. tegen de politie.

De feiten speelden zich af op 28 oktober vorig jaar op vakantiedomein Ysermonde in Nieuwpoort waar het slachtoffer woont. De 35-jarige vrouw leerde K.D. kennen op de datingsite Meetic. Snel kwam het tot een afspraakje bij de vrouw thuis. Al gauw na de eerste ontmoeting liep het verkeerd tussen de twee. K.D. gaf zijn slachtoffer ‘een kus’ waarop die reageerde dat hij nogal hevig was. Vervolgens begon de veertiger de vrouw te betasten waarop zij reageerde door de knoopjes van haar truitje dicht te doen. Nog was dit volgens K.D. geen voldoende signaal dat de vrouw eigenlijk niks wou. Vervolgens heeft de man de vrouw verkracht terwijl zij protesteerde en hem meermaals van zich af duwde. Na de daad pakte de man zijn boeltje bijeen en vertrok onmiddellijk. De vrouw deed het relaas nadien aan twee kennissen, sprak van agressie en liet zich onderzoeken op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Daar werden intieme verwondingen vastgesteld bij de vrouw. Er werd klacht ingediend bij de politie.

“Nee is vaak een ja”

De politie pakte K.D. op en spitse de oren tijdens diens verhoor. “Het was normale en zelfs saaie seks, met haar toestemming. Ze was gewoon boos dat ik het meteen ben afgetrapt”, verklaarde die meteen. Toen de politie hem vroeg of de vrouw hem geen signalen stuurde dat ze niets wou, antwoordde hij bijzonder knullig. “Jah, misschien wel. Maar je weet hoe een vrouw reageert. Ze overdrijven altijd. Ze zeggen soms nee als ze ja bedoelen. Dat is een cliché. Als ze niet willen, zou ik het als een puber nog eens proberen. Dan komt het kattenkwaad in een man naar boven. En dan krijg ik soms een klets op mijn kaak.” De rechter achtte de feiten dus bewezen en veroordeelde K.D. tot twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Hij kreeg tevens een contactverbod met het slachtoffer en moet haar 6.000 euro morele schadevergoeding betalen. (JH)