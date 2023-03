40 maanden celstraf voor Anzegemnaar die stiefdochter (14) verkrachtte

Een 42-jarige man uit Anzegem is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden voor de verkrachting van zijn 14-jarige stiefdochter. De helft van de straf is effectief. Opvallend: haar eigen moeder hechtte maar weinig geloof aan haar dochter toen ze vertelde wat er was gebeurd.

Het misbruik vond in de nacht van 31 oktober op 1 november 2020 bij het meisje thuis in de zetel plaats. Tijdens het bekijken van een film viel ze in slaap. Plots werd ze abrupt wakker toen haar stiefvader haar betastte en penetreerde.

Voorlopige schadevergoeding

De volgende ochtend vertelde ze het meteen aan haar biologische vader die haar bij de moeder was komen ophalen. De man diende meteen klacht in.

Maar de moeder hechtte heel wat minder geloof aan het misbruik van haar vriend. Ze zette het meisje onder druk, tot ze uiteindelijk vertelde dat ze het niet meer wist. Nochtans waren er op haar onderbroek sporen van sperma van de stiefvader gevonden. Volgens de moeder ging het echter om haar onderbroek. Het meisje kreeg een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro toegekend. (LSi)