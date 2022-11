40 maanden cel voor verkrachting vermist meisje (15) in Roeselare: “Haar knuffelbeer bleef op appartement achter”

Ze was 15 en had een knuffelbeer bij. Toch merkte een 27-jarige man van Palestijnse afkomst naar eigen zeggen niet op dat een meisje uit Roeselare een verstandelijke beperking had en had er gewoon dagen na elkaar seks mee. De rechter in Kortrijk gaf hem een celstraf van 40 maanden, waarvan 28 maanden effectief, voor verkrachting.

Het meisje stond geseind als vermist toen ze op 23 juli 2022 ter hoogte van de winkel Zeeman door Mohammed A. werd meegenomen. In de dagen die volgden hadden ze verschillende keren per dag seks op het appartement in Roeselare waar hij verbleef. Op 29 juli liep ze haar neef tegen het lijf en kon ze naar haar zus gebracht worden. Die dag volgde een klacht bij de politie. Volgens het meisje was ze verdoofd met een verkrachtingsdrug, was ze vastgebonden en meermaals ruw verkracht.

Verkrachting

Op 31 juli kon A. opgepakt worden. Sindsdien verblijft hij in de cel. Hij bekende dat hij meermaals seks had gehad met het meisje maar volgens hem gebeurde dat met wederzijdse toestemming en was ze vrij om te gaan en te staan waar ze wilde. Een buurman verklaarde dat hij het meisje die dagen hand in hand met A. zag wandelen en dat hij niet de indruk had dat ze ergens toe gedwongen werd. De rechter achtte het inderdaad niet bewezen dat ze verdoofd of mishandeld werd maar stelde wel vast dat een meisje onder de 16 jaar geen toestemming voor seks kan geven, waardoor het dus sowieso om verkrachting gaat. Volgens A. dacht hij dat ze 18 was. (LSi)