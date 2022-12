“40.000 euro of ik toon seksbeelden aan je vrouw”: voormalige escortedame krijgt 18 maanden cel voor voyeurisme en afpersingspoging

Een Waregemnaar schrok zich een hoedje toen er na een vrijpartij met een ingehuurde escortedame beelden opdoken. “Voor 40.000 euro zouden de beelden niet aan zijn vrouw getoond worden”, zo klonk het. De man liet zich niet intimideren en verwittigde de politie. De escortedame kon opgepakt worden en liep voor de rechtbank een celstraf van 18 maanden en een boete van 1.600 euro op, beide voor de helft effectief. Aan het slachtoffer moet ze een schadevergoeding van 850 euro betalen.

Via een website had de Waregemnaar op 2 december 2021 een afspraakje met een 26-jarige escortedame uit Sint-Katelijne-Waver geboekt. Na een kwartiertje vertrok ze met een smoesje maar een week later volgde toch een nieuwe afspraak en de geplande seks. Na de vrijpartij ontstond ruzie en maakte R.S. duidelijk dat ze de vrijpartij had gefilmd. Mits de betaling van 40.000 euro zouden de beelden de echtgenote of zijn dochter niet bereiken. Op 16 december zou R.S. het geld in Waregem ophalen, maar daar trof ze de verwittigde politie. Twee andere klanten bleken ook ontevreden omdat de escortedame er zonder tegenprestatie met geld vandoor ging of een bankkaart stal.

Aan de politie diste R.S. een verhaal over een verkrachting, agressie of dronkenschap van haar klanten op. Voor de rechtbank bekende ze enkel de afpersingspoging. “Door de coronacrisis belandde ze als kapster in het escortemilieu”, klonk het bij haar advocaat. “Ze werd er geconfronteerd met onrealistische eisen en kreeg zelfs eens een mes op haar gericht. Omdat ze bang was dat er opnieuw iets zou gebeuren, maakte ze de opnames. Niet om die achteraf te gebruiken om de klant af te persen.” Ze moest wel toegeven dat het toch gebeurde. “Maar de klant deed zelf het voorstel om geld te betalen om te verhinderen dat de beelden bij zijn echtgenote zouden terechtkomen”, probeerde de advocaat nog. De vrouw is ondertussen met het escortewerk gestopt en volgde een opleiding tot make-up artieste. (LSi)