37 maanden voorwaardelijke celstraf voor hardnekkige cannabisdealer uit Brugge

Een 23-jarige Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 37 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 15.000 euro verbeurdverklaring voor het dealen van cannabis. Lorenzo G. probeerde bij zijn betrapping nog weg te vluchten op zijn brommer.

De speurders beschikten over informatie dat de beklaagde ondanks eerdere veroordelingen opnieuw aan het dealen was. Tijdens een observatie op 18 april 2021 zag de politie hoe G. samen met een meisje zijn woning verliet. Ze wilden hem even later uit het verkeer halen, maar de Bruggeling sloeg met zijn brommer op de vlucht. Na een achtervolging kon hij pas in Sijsele ingerekend worden.

Huiszoeking

In de rugzak van de beklaagde vonden de speurders 800 gram cannabis en ongeveer 3.000 euro cash. Bij de huiszoeking ontdekten ze nog eens 75 gram cannabis en een kleine hoeveelheid ketamine. Verder onderzoek bracht aan het licht dat G. sinds april 2020 om de twee weken een kilogram cannabis aan de man bracht.

Bij de onderzoeksrechter gaf de beklaagde toe dat hij na een vorige drugszaak eigenlijk onmiddellijk weer begon te verkopen. In dat dossier had hij opschorting van straf gekregen, gekoppeld aan voorwaarden. In het hof van beroep werd dat in maart 2021 omgezet in een werkstraf van 100 uur. “Hij heeft die verkregen met allerlei beloftes, terwijl hij op dat moment eigenlijk nog volle bak aan het dealen was”, aldus procureur Lode Vandaele.

Financiële problemen

De verdediging pleitte dat G. opnieuw begon te dealen door financiële problemen. “Op bepaalde momenten had het gezin zelfs moeilijkheden om eten te kopen”, aldus meester Ellen Eneman. Sinds zijn voorhechtenis van bijna vier maanden zou de beklaagde verlost zijn van zijn ketamineverslaving. De verdediging kon zich dus vinden in een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.