37 maanden met uitstel gevorderd voor mensensmokkelaar met kapot achterlicht

Een 42-jarige Syriër heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor mensensmokkel met bootjes. Mazen A. liep tegen de lamp toen de politie hem wilde wijzen op zijn defecte achterlicht. Het openbaar ministerie vorderde 37 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief.

De beklaagde was op 19 november 2021 in opdracht van mensensmokkelaars onderweg van Duitsland naar Noord-Frankrijk. Bijna was hij door de mazen van het net geglipt, maar de wegpolitie merkte ter hoogte van Kortrijk zijn kapot achterlicht op. Tijdens de daaropvolgende controle werden in de Audi Q7 twee boten, een buitenboordmotor, twee volle jerrycans en liefst 28 reddingsvesten aangetroffen.

Bootshop

Mazen A. bekende dat hij 200 euro kreeg voor het transport. Verder onderzoek wees bovendien uit dat hij eerder al meermaals dezelfde route had afgelegd. Het openbaar ministerie vorderde 37 maanden gevangenisstraf met uitstel, 8.000 euro boete en de verbeurdverklaring van de wagen met inhoud. “Om te vermijden dat onze griffie op een bootshop zou beginnen te lijken”, verwees procureur Frank Demeester naar het grote aantal dergelijke dossiers.

Big chief

De verdediging legde uit hoe de Syriër in Duitsland zijn werk was kwijtgeraakt. In die financieel moeilijke periode kreeg hij via een kennis het aanbod om de spullen te vervoeren. Naar eigen zeggen stond A. er eerst argwanend tegenover, tot de opdrachtgever zelf zijn Audi Q7 ter beschikking stelde.

“Het belletje had moeten rinkelen, maar hij is zeker niet de ‘big chief’ die rijk is geworden op de kap van de zwakkeren”, aldus meester Ine Lievens. De advocate voegde er nog aan toe dat haar cliënt nota bene zelf in een bootje de Middellandse Zee was overgestoken. De verdediging kon zich vinden in de gevorderde straf met uitstel. De rechter doet uitspraak op 23 maart.