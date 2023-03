37 maanden effectieve celstraf voor aanranding in ondergrondse parking Schouwburg in Kortrijk

Een 28-jarige Somalische asielzoeker is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 37 maanden omdat hij in de ondergrondse parking aan het Schouwburgplein in Kortrijk een vrouw aanrandde.

Na een avondje stappen in de Kortrijkse uitgaansbuurt rond de Burgemeester Reynaertstraat trok het slachtoffer zich even in de auto terug. Die stond in de ondergrondse parking van het Schouwburgplein. Mohammed A. was de vrouw gevolgd, trok het portier van de auto open, trok een mes, stal juwelen en gsm en probeerde haar te misbruiken. Pas toen de vrouw zich hevig verzette, blies hij de aftocht, met de broek op de enkels. “Een seksueel roofdier”, aldus de openbare aanklager. “Hij had die avond ook al andere vrouwen en meisjes lastig gevallen.”

De Somaliër ontkende. Naar eigen zeggen opende hij de autodeur omdat hij zijn gsm zocht. Waarom zijn broek dan was afgezakt? “Omdat ik net geplast had”, aldus de man. (LSi)