37 maanden cel voor Schot die Vietnamese kinderen smokkelde

Een Schotse trucker is ook in beroep veroordeeld tot 37 maanden cel voor de smokkel van tien Vietnamezen –waaronder acht kinderen- in zijn truck.

De bal ging aan het rollen toen Belgische en Britse politiediensten verdachte transporten opmerkten tussen de haven van Zeebrugge en de haven van het Engelse Purfleet.

In de nacht van 4 op 5 maart 2020 kreeg de Belgische politie van haar Britse collega’s een tip over een trailer met transmigranten die via de haven van Zeebrugge het Kanaal zou oversteken. De federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen hield samen met de federale wegpolitie de truck staande op de snelwegparking langs de E17 in Gentbrugge. In de trailer zaten tien Vietnamezen, onder wie acht minderjarigen, verborgen tussen een landing autobanden.

Geamputeerde voet na hartaanval

De 66-jarige chauffeur, Duncan M., werd opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij werd aangehouden, maar later opnieuw gelost na betaling van een borgsom. De Schot is altijd blijven volhouden dat hij niet wist dat er transmigranten in zijn trailer zaten. Hij kreeg 37 maanden cel, maar ging in beroep. Hij bleef erbij dat hij niet op de hoogte was dat er mensen in zijn trailer zaten. Maar dat is volgens het hof niet geloofwaardig.

Zo kreeg hij kreeg 600 pond om met zijn vrachtwagen naar Frankrijk te rijden om daar een collega te vervangen. Maar zo zou hij niet weten waar hij moest leveren, wanneer hij moest leveren of bij wie. Het hof geloofde hem niet en bevestigde de straf van 37 maanden.

De man verblijft momenteel in Schotland en zou er volgens zijn advocaat slecht aan toe zijn met onder meer een geamputeerde voet na een hartaanval. Maar omdat daarvan geen medische bewijzen konden worden neergelegd, beval het hof zijn onmiddellijke aanhouding. (OSM)