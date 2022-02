34-jarige man staat terecht voor aanranding en verkrachting 11-jarige stiefdochter: “Hij schoot uit tijdens massage”

Een 34-jarige man stond maandagmorgen in de Brugse rechtbank terecht voor de aanranding en verkrachting van zijn minderjarige stiefdochter. Het parket vroeg een gevangenisstraf van achttien maanden. Maar de man zelf ging resoluut voor de vrijspraak. “Hij is uitgeschoten tijdens een massage. Zonder enige intentie”, klonk het bij zijn advocaat.

De dertiger woonde in augustus 2020 samen met zijn vriendin en zijn 11-jarige dochter in Brugge. Het meisje kwam op een nacht beneden nadat ze met haar stiefvader naar een film aan het kijken was. Ze zei dat de man haar ongepast had aangeraakt toen hij haar aan het masseren was. Volgens het audiovisueel verhoor van de tiener was er ook sprake van verkrachting.

“Hij tekende zelfs een schuldbekentenis”, zegt advocaat Pieterjan Dens, die optreedt voor de moeder van het slachtoffer. “Later ontkent hij alles en noemt hij het meisje een pathologische leugenaar. Maar waarom zou een minderjarig slachtoffer over zoiets liegen?”

“Slechts tweetal seconden”

Volgens het parket bekende de man dat hij aan de billen van het meisje had gezeten. De procureur vorderde een gevangenisstraf van achttien maanden. Maar de verdediging van de dertiger, met Georgische roots, ging vol voor de vrijspraak. “Het was ongepast, maar er is geen sprake van aanranding”, klonk het. “Dat heeft één of twee seconden geduurd. Dat meisje vroeg hem geregeld om haar te masseren en hij is uitgeschoten naar een ongepast gebied. Maar zonder enige intentie. Volgens ons werd het meisje door haar moeder gemanipuleerd. Wij willen hier dan ook de vrijspraak vragen.”

Verontschuldigingen

De man zelf kreeg het laatste woord en richtte zich daarbij tot zijn ex en de moeder van het meisje. “Ik besef dat ik fout was. En ik wil me verontschuldigen”, klonk het. Iets waar de verdediging meteen een schuldbekentenis in zag. Vonnis op 7 maart.