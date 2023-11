33 maanden cel voor Nederlander die 30 kilogram cannabis… aan anonieme politie wou verkopen

Een 23-jarige Nederlander heeft 33 maanden effectieve celstraf gekregen nadat hij deze zomer op bijzonder lullige manier betrapt werd met 30 kilogram cannabis in zijn wagen. A.A. vergiste zich lelijk en klampte een anonieme politiewagen aan die hij voor klanten hield. Sindsdien zit hij in de cel. “Die 30,112 kilogram cannabis waren goed voor 90.000 joints. Wie dat zou oproken, is 16,5 maand non-stop bezig. Ik geef u die straf dubbel”, sprak de rechter.

Op 30 juli beging de 23-jarige Nederlander A.A., die in Dordrecht woont, een blunder van formaat. De man moest een grote hoeveelheid van 30 kilogram cannabis leveren op een klein weggetje in de buurt van de afrit van de E40 in Adinkerke. Toen de man boven kwam gereden zag hij daar hoe een donkerkleurige wagen geparkeerd stond op een gearceerde strook. Hij parkeerde zijn Volkswagen Polo er achter en moest stomverbaasd toezien dat het om een anonieme politiewagen ging. Twee agenten stapten uit en keerden zijn Volkswagen binnenstebuiten. Daar ontdekten ze de 30 kilogram cannabis verpakt in verschillende plastic zakjes. Bovendien werden zijn twee gsm’s uitgelezen en bleek dat er daar verschillende berichten in stonden om drugs te leveren. Zelf verklaarde hij al driemaal transporten te hebben gedaan en daar 1.000 euro per rit voor te krijgen, maar op beelden van de ANPR-camera’s bleek dat hij al negen keer betrapt werd op korte ritten in ons land.

90.000 joints

De rechter veroordeelde de Nederlander uiteindelijk voor het invoeren van 30,112 kilogram cannabis en lid uit te maken van een criminele bende. “Ik heb uitgerekend dat je ongeveer 90.000 joints kunt maken met die enorme hoeveelheid cannabis”, sprak de rechter tegen de Nederlander.

“Als een persoon die joints zou oproken en de hele tijd non-stop bezig is, heeft die 16,5 maand tijd nodig. U wordt voor de tweede keer veroordeeld voor drugsfeiten dus geef ik u die straf dubbel. 33 maanden dus, effectief.” Ook zijn Volkswagen werd verbeurd verklaard. (JH)