32-jarige man uit Wevelgem deelt zeven vuistslagen uit aan ex-vriendin: 70 uur werkstraf

Een 32-jarige man uit Wevelgem kreeg maandagochtend van de correctionele rechtbank in Brugge een werkstraf van 70 uur voor opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn (ex-)vriendin. De man zou tweemaal het slachtoffer hebben toegetakeld, bij de laatste feiten was het koppel zelfs al uit elkaar.

27 juli 2020. De 32-jarige S.V. gooide de gsm van zijn toenmalige vriendin F. in haar gezicht. Het slachtoffer hield er een gekloofde en gezwollen onderlip aan over. En dit bleek nog maar een voorbode te zijn voor de toekomst, want een tweede agressie-incident volgde al snel.

Sixpack bier

De twee besloten uit elkaar te gaan, maar zagen elkaar toch nog eens op 5 augustus 2020. Het slachtoffer stapte bij S.V. in de auto in Jabbeke voor een goed gesprek. Na een halfuur praten wilde de vrouw vertrekken, maar dat was buiten S.V. gerekend. De man duwde het slachtoffer, waarna ze viel en met haar hand in prikkeldraad belandde.

De vrouw nam opnieuw plaats in de wagen, maar was totaal verbouwereerd over wat net gebeurd was. Het duo besloot een nachtwinkel te zoeken voor sigaretten, maar eindigden met de aankoop van een sixpack halve liters.

Vuistslagen

Het ex-koppel besloot hun tocht van Jabbeke verder te zetten naar Bredene. Tijdens de rit dronk elk van hen liefst drie halve liters. In Bredene parkeerde S.V. het voertuig, waarna ze verder bier nuttigden. De beklaagde gaf enkele tikken aan zijn ex-vriendin. Hierna ging S.V. snel door het lint, want de vrouw moest twee vuistslagen incasseren.

De vrouw rende in paniek te straat op en besloot aan te bellen bij het dichtstbijzijnde huis om hulp te zoeken. De politie was al verwittigd, maar dat maakte de beklaagde nog kwader.

Uit de verklaringen van de getuigen bleek dat de vrouw zeven vuistslagen moest incasseren terwijl ze op de grond zat. Tijdens zijn verhoor beweerde S.V. dat de slagen wederzijds waren, maar dat klopt niet met de camerabeelden.

Opname voor alcoholprobleem

A.V. heeft een ongunstig strafverleden en gaf toe dat alcohol ervoor zorgt dat hij zijn gedrag niet in toom kan houden. Na zijn vrijlating onder voorwaarden werd de man twee weken opgenomen voor zijn alcoholprobleem.

Omdat hij werkte aan zijn probleem en de feiten ondertussen ruim 2,5 jaar geleden vroeg de procureur om S.V. een werkstraf op te leggen. De rechter besloot hierin mee te gaan en legde S.V. een werkstraf van 70 uur en een boete van 400 euro op.