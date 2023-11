32-jarige man die onder invloed van zombiedrugs fietser doodreed in Diksmuide, mogelijk na nieuwjaar voor politierechter

De 32-jarige man uit Houthulst die drie maanden geleden een zwaar ongeval veroorzaakte in Diksmuide waarbij een 62-jarige fietser stierf komt mogelijk na nieuwjaar al voor de politierechter. De man zit nog steeds in de cel en moet daar blijven, wellicht tot aan zijn proces. Omdat zijn verslaving zo zwaar was, wil de raadkamer van Veurne hem niet vrijlaten.

Het zware ongeval gebeurde op zaterdagochtend 2 september in de Esenweg in Diksmuide. De 32-jarige man uit Houthulst zette een roekeloos inhaalmanoeuvre in, maar reed daarbij overdreven snel en haperde aan zijn voorligger. Zijn bestelwagen werd naar de overkant van de weg gekatapulteerd en raakte nog eens drie andere auto’s.

Er vielen vier lichtgewonden, maar bovenal: de 62-jarige fietser Herman Tanghe die net op het ogenblik van het ongeval voorbijreed werd geraakt en stierf ter plaatse. Na het ongeval probeerde de 32-jarige K.K., die duidelijk verward was, te vluchten. Hij werd gearresteerd en uit de resultaten van zijn bloedonderzoek bleek dat hij zwaar onder invloed was van flakka, de zogenaamde ‘zombiedrugs’.

Proces politierechter

Drie maanden na het ongeval zit de man nog steeds in de cel. Dinsdagochtend verscheen hij opnieuw voor de raadkamer in Veurne en die besliste om de man opnieuw een maand langer aan te houden. “We werkten aan een oplossing zodat mijn cliënt bij zijn vrijlating meteen residentieel opgenomen kon worden om aan zijn drugprobleem te werken”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul.

“Dat stond ook zo in het verslag van de psychiater en ook wij zijn overtuigd van de noodzaak daarvan. K.K. is daar ook vragende partij voor om te werken aan zijn rehabilitatie. Alleen is het moeilijk om een instelling te vinden die hem kan opnemen vanuit de gevangenis. Intussen vernamen we dat er over een maand mogelijk al een doorverwijzing komt naar de politierechter.” Dat houdt in dat de raadkamer de man wellicht in de gevangenis houdt tot aan zijn proces op de politierechtbank. Dat zou er dan wellicht na nieuwjaar komen. (JH)