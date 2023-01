31-jarige koperdief sloeg tweemaal toe ‘uit verveling’ in Diksmuide

Een 31-jarige man riskeert één jaar effectief voor het plegen van twee koperdiefstallen in Diksmuide. Waarom D.D. de feiten pleegde, weet hij zelf eigenlijk niet. “Gewoon uit verveling of om me bezig te houden”, klonk het.

Op 1 december vorig jaar werd de 31-jarige D.D. op heterdaad betrapt bij het stelen van koper in een bedrijf uit Diksmuide. Dat legt koperen leidingen aan in opdracht van de Vlaamse Overheid en heeft heel wat bobijnen met koper op hun domein staan. Die zijn allemaal op lengte gemaakt omdat de koperkabels zonder onderbrekingen gelegd moeten worden. D.D. sneed er tweemaal grote stukken uit en plaatste die in zijn wagen. Toen de eigenaar hem op 1 december betrapte, kon de man wegvluchten.

Dankzij speurwerk van de politie kon de man alsnog opgepakt worden. Bij een huiszoeking werden er verschillende hoeveelheden koper bij hem gevonden en daaruit bleek dat hij eerder al eens toesloeg op 11 november. Sinds een maand zit de man nu in de cel. “Naar eigen zeggen weet hij zelf niet waarom hij de feiten pleegde”, sprak de procureur. “Hij had geen geldproblemen en zou het niet doorverkopen. Hij deed het uit verveling en om zich wat bezig te houden. D.D. werd eerder al tweemaal veroordeeld voor diefstallen en ik vraag 1 jaar effectief.” Vonnis op 24 januari. (JH)