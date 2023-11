30 maanden cel voor inbreker die uit raam gerechtsgebouw in Ieper sprong

De inbreker die verslaafd was aan de ‘zombiedrug’ flakka en uit een raam sprong van het Ieperse gerechtsgebouw is veroordeeld tot een gedeeltelijk effectieve celstraf van 30 maand en boete.

Een inbreker uit Zonnebeke ontsnapte in maart op spectaculaire wijze uit het gerechtsgebouw aan de Ieperse Grote Markt door uit een venster te springen op een hogere verdieping. Maandag moest hij in hetzelfde gebouw voor de rechter verschijnen.

Verboden wapens

Zijn inbraak vond op 11 maart plaats in een Iepers bedrijf, waarvoor hij jarenlang had gewerkt. “Op camerabeelden was te zien hoe hij om vier uur ’s nachts naar buiten kwam met een brandkast”, sprak de procureur tijdens de pleidooien in de zaak. “Er volgde een huiszoeking. Op het moment dat de recherche arriveerde aan zijn adres, kroop hij uit het raam op de tweede verdieping en ontsnapte via een elektriciteitskabel die aan zijn woning hing, wat uiterst gevaarlijk was. Tijdens de huiszoeking werden drugsgerelateerde zaken aangetroffen en verboden wapens, zoals pepperspray en een luchtdrukwapen.”

Drie portefeuilles

De man werd opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter op een hogere verdieping van het Ieperse gerechtsgebouw, maar ook daar kon hij ontsnappen via een raam. “Hij sprong naar beneden en kwam op een tussenverdieping terecht, anders zat hij hier nu misschien niet meer”, aldus de procureur. “Hij werd na een korte achtervolging aangetroffen en kon intussen drie portefeuilles stelen uit een woning.”

Geen remmingen door flakka

Voor de inbraak bij zijn voormalige werkgever, de diefstal van de portefeuilles en weerspannigheid riskeerde de man 37 maand cel en een boete. “Ik begon helemaal door te slaan door die flakka: ik had geen remming meer”, verklaarde de man aan de rechter. “De wapens had ik nodig om mezelf te beschermen in het drugsmilieu. Intussen zit ik zes maand in de gevangenis. Ik heb spijt. Het was mijn bedoeling om voorgoed te stoppen met drugs, maar ik ben hervallen en het lukte mij niet meer.”

Garanties

Zijn raadsman pleitte voor een straf met probatie-uitstel en las lovende woorden uit een brief van zijn voormalige werkgever. “Want zo kennen wij hem niet”, aldus de advocaat, die weerspannigheid ten opzichte van agenten tijdens zijn ontsnapping uit het gerechtsgebouw betwistte. “Mijn cliënt kan perfect functioneren in de maatschappij als hij van de drugs blijft.”

“U staat hier vandaag voor heel zware tenlasteleggingen”, sprak de rechter tot de man. “Welke garanties heeft de rechtbank dat u later niet opnieuw drugs en wapens in huis haalt?”

“In de gevangenis had ik elke dag de kans om drugs te nemen, maar ik deed het niet”, antwoordde de man. “Dit is niet wat ik wil in het leven. Ik heb fouten gemaakt, maar probeer nu weer vooruit te kijken.”

Vonnis

De rechter gaf hem maandag een laatste kans: ze veroordeelde de man tot een celstraf van 30 maand met probatie-uitstel, met uitzondering van de ondergane voorhechtenis. Ook de uitgesproken boete van 8.000 euro is voor het grootste deel – namelijk 7.200 euro – opgelegd met uitstel. (TP)