2,9 promille achter en 6 blikken bier naast het stuur: rijverbod en boete voor automobilist op Sinksenfeesten

Aan de passagiersstoel lagen 6 blikken bier en zelf liet hij achter het stuur maar liefst 2,9 promille alcohol optekenen. Daarom stond een 30-jarige automobilist uit Kortrijk voor de politierechtbank in Kortrijk terecht. Een alcoholslot dreigde maar een goede bloedanalyse redde de meubelen.

Op 17 mei 2024 kon B.V. in Kortrijk door zijn vreemde rijgedrag door agenten opgemerkt worden. Hun vermoeden bleek juist: de man achter het stuur had veel te veel alcohol gedronken. “Een eenmalige uitschuiver”, aldus zijn advocaat Hannes Colpaert.

“Het waren Sinksenfeesten en hij wou even aan de miserie van een vechtscheiding ontsnappen. Maar hij drinkt eigenlijk geen alcohol.” Eerst zien en dan geloven, dacht de politierechter. Ze vroeg B.V. een PEth-test voor te leggen. Zo’n bloedanalyse gaat op zoek naar een heel specifieke alcoholmerker, PEth (phosphatidylethanol). De hoeveelheid PEth in je bloed wordt bepaald door de hoeveelheid alcohol die je in de loop van de voorbije maand hebt gedronken.

De merker is ook enkel in het bloed aanwezig als je alcohol hebt gedronken, en is veel langer zichtbaar in het bloed dan met klassieke adem- of bloedtesten. En daaruit bleek inderdaad dat hij geen alcohol meer drinkt. De politierechter achtte een alcoholslot niet nodig maar veroordeelde de man wel nog tot een boete van 600 euro en een rijverbod van 45 dagen.

Meteen na de controle moest hij zijn rijbewijs al voor 15 dagen inleveren.

(LSi)