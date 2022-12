28-jarige Anzegemnaar die meisje van 15 zwanger maakte en haar naaktbeelden op internet zwierde veroordeeld

Een 31-jarige man uit Anzegem die twee jaar geleden een relatie had met een 15-jarig meisje is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft effectief. Tijdens de relatie gebruikte hij geweld en maakte hij haar zwanger. Bij de breuk zette hij naaktbeelden op het net.

“Ik was verliefd en liet me meeslepen”, was de verklaring van T.H., een 31-jarige man uit Anzegem. Toen hij er 28 was papte hij aan met een amper 15-jarig meisje. “Inderdaad een groot leeftijdsverschil en dus een relatie waar ik nooit mocht aan begonnen zijn.”

Pornhub

Zeker aangezien de relatie nooit echt vlekkeloos verliep. Het meisje raakte zwanger en brak die zwangerschap vroegtijdig af. Toen ze ongeveer een half jaar samen waren, kwam het op 5 oktober 2019 tot een eerste breuk. “Ze had de tekst ‘I love you’ vanop een teddybeer doorstreept. Hij greep haar bij de keel en duwde haar tegen een raam”, aldus het Openbaar Ministerie.

De uiteindelijke breuk in april 2020 deed de man helemaal over de rooie gaan. “Hij maakte een vals profiel op Pornhub onder haar naam, postte naaktfoto’s en een filmpje en zette haar gsm-nummer erbij. Op een filmpje is ook te zien waarop te horen hoe ze nee zegt en vertelt dat ze het niet leuk vindt.”

Schadevergoeding

Voor de feiten wordt H. veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel en een boete van 4.000 euro. Hij wordt voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten en moet zich onder andere laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek.

Het meisje krijgt een schadevergoeding van 2.000 euro, maar die kan nog oplopen aangezien een deskundige zich nog over de gevolgen van de feiten zal buigen.