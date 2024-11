27ste veroordeling levert automobilist zonder rijbewijs nieuw rijverbod en boete op: “Sorry voor mijn turbulente jaren”

Hij liep al 61 maanden celstraf op, kreeg op zijn achttiende al een levenslang rijverbod en stapelde al 26 veroordelingen door een politierechtbank op, maar toch zat een 37-jarige man in Otegem (Zwevegem) opnieuw zonder rijbewijs achter het stuur. De politierechter in Kortrijk deed er nog een schepje bovenop.

Bij één van de vorige veroordelingen had een politierechter Gunter G. ook rij-ongeschikt verklaard. Zonder het bewijs dat hij clean was en zonder het slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven mocht hij de weg niet meer op met een auto. En dan was er nog het levenslange rijverbod dat hij op zijn achttiende naar eigen zeggen al opliep.

Toch merkte de politie hem op 20 oktober 2022 in Otegem (Zwevegem) opnieuw achter het stuur van een auto op. Onder invloed van cannabis dan nog. “Ik herstelde een auto voor iemand die ons hielp en deed er eens een proefritje mee”, vertelde de man aan de politierechter.

“Ik keur het niet goed maar ik rijd nu niet meer met een auto, doe nu alle verplaatsingen met de belbus, en neem geen drugs meer. Jammer genoeg kan ik mijn turbulente jaren niet meer terugdraaien. Ik werd zelf omver gereden door een Bulgaarse trucker en heb een vals been. Ik verbleef bovendien al 4 jaar in de cel.”

De man vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren maar daar ging de politierechter na een negatief advies door een justitie-assistente niet op in. Ze veroordeelde G. tot een bijkomend rijverbod van 9 maanden en een extra boete van 6.400 euro.

(LSi)