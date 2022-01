27-jarige sterft aan overdosis, dealer en vrienden riskeren 38 tot 45 maanden cel

Een overdosis xtc kostte in januari vorig jaar het leven aan een 27-jarige jongeman uit Veurne. Zijn vader trof hem ‘s morgens levenloos aan in zijn bed. Het Openbaar Ministerie acht nu drie personen verantwoordelijk voor zijn dood: een goede vriend, een kennis van de vriend en een drugsdealer. Ze riskeren celstraffen van 38 en 45 maanden. “Uiteraard heeft het slachtoffer zelf ook een aandeel. Maar hij was nooit gestorven zonder dat er drugs aan hem werden gegeven.”

De ochtend van 20 januari 2021. De vader van slachtoffer A.L. komt thuis van zijn werk. Zijn zoon is nog niet wakker en reageert niet. Hij treft hem levenloos aan in bed. De hulpdiensten slagen er niet meer in om hem te reanimeren.

Toxicologisch onderzoek

Toxicologisch onderzoek wijst uit dat de overleden jongeman MDMA in zijn bloed had, het roesopwekkende bestanddeel van de drug xtc. Het gaat om 300 milligram, het equivalent van vijf xtc-pillen.

Aan de hand van chatgesprekken wordt duidelijk dat A.L. de avond voordien had afgesproken met goede vriend J.S. (26) uit Koksijde. Daar nam hij een halve xtc-pil. Het duo ging op stap en sprong binnen bij N.C. (28) uit Koksijde, een kennis van J.S.

Zakje 2CB of MDMA?

De drie jongeren rookten samen cannabis, namelijk twee joints. Na een tweetal uur vertrokken A.L. en J.S. opnieuw, maar A.L. had er ook een zakje verkruimelde drugs meegenomen of gekregen. Dat blijft onduidelijk.

N.C. verklaarde vanaf het begin van het onderzoek dat er 2CB in het zakje zat, een derivaat van lsd dat staat voor ‘to celebrate’. Maar in het lichaam van A.L. werd helemaal geen 2CB gevonden, enkel MDMA.

Hartstilstand als gevolg van overdosis

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat er toch MDMA in dat zakje zat. Slachtoffer A.L. moet het allemaal genomen hebben en stierf aan een hartstilstand als gevolg van de overdosis.

Ook de leverancier van de drugs werd geïdentificeerd: A.H. (25) uit Nieuwpoort. Tegen hem werd de zwaarste straf gevorderd: 45 maanden cel. Maar ook voor N.C. en J.S. was de vordering niet min: 38 maanden celstraf.

Duidelijk causaal verband

De procureur vroeg de rechter om hen schuldig te bevinden aan het dealen en afleveren van drugs met de dood tot gevolg als verzwarende omstandigheid.

“Ook het slachtoffer heeft een aandeel in zijn dood. Maar zonder het afleveren van drugs leefde de jongeman nog. Er is dus een duidelijk causaal verband tussen het verschaffen van drugs en het overlijden”, aldus de procureur.

Spijt tegenover familie

De drie beklaagden drukten allen hun spijt uit tegenover de familie van het slachtoffer. “Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien en heb er enorm veel spijt van. Niemand heeft dit gewild”, klonk het.

De advocaten van de drie ontkenden de drugsfeiten niet, maar vroegen wel allemaal de vrijspraak voor de verzwarende omstandigheid, namelijk de dood tot gevolg.

Eigen verslaving bekostigen

“Alsof u een bierhandelaar zou veroordelen, omdat iemand sterft door alcoholmisbruik”, pleitte Jonas Bel, advocaat van dealer A.H., ietwat ongelukkig ten aanzien van de nabestaanden.

“Mijn cliënt dealde inderdaad allerhande drugs om zijn eigen verslaving te bekostigen. Maar kon hij weten dat A.L. een overdosis zou nemen? Het is ook onduidelijk welke weg de drugs hebben afgelegd vooraleer het slachtoffer die innam”, klonk het.

Vergelijking met ongeval met bromfiets

Dirk Dawyndt, advocaat van J.S., gebruikte een andere beeldspraak. “Ik vergelijk het met iemand die als passagier op een bromfiets zit, maar geen helm draagt, waarop een ongeval gebeurt met fatale afloop vanwege het ontbreken van de helm. De passagier beging een misdrijf door geen helm te dragen, net zoals het slachtoffer in deze zaak een misdrijf pleegde door drugs te nemen”, klonk het.

“Bij mijn cliënt is een halve xtc-pil genomen, 12 uur vooraleer het slachtoffer stierf. Het nemen van die pil kan onmogelijk in oorzakelijk verband staan met de dood. Mijn cliënt kon niet voorzien dat A.L. enkele uren later nog een zakje poeder zou nemen. Ik vraag dat u hem vrijspreekt voor het causaal verband met de dood”, aldus Dawyndt, die een straf met probatie-uitstel vroeg.

Geen 2CB in het bloed

Pieterjan Dens, advocaat van N.C., ging eveneens voor de vrijspraak. “Mijn cliënt geeft toe dat ze samen cannabis rookten. Maar hij heeft vanaf het eerste verhoor ook verklaard dat er 2CB in dat zakje zat, lang vooraleer het toxicologisch rapport klaar was.”

“Ook dealer A.H. bevestigde dat mijn cliënt telkens om 2CB kwam. Maar er is geen 2CB in het bloed van het slachtoffer gevonden. U moet mijn cliënt dus vrijspreken. Wij weten niet waar die xtc die het slachtoffer nam, vandaan kwam”, aldus Dens. Hij vroeg een werkstraf.

Voor 95 procent schuldig

Luc Arnou, raadsman van de nabestaanden, nam het niet dat er aan schuldverschuiving werd gedaan. “De familie is verscheurd door verdriet. De vader van A.L. heeft een trauma voor het leven opgelopen door zijn zoon dood aan te treffen.”

“Zijn zoon rookte soms cannabis, maar was geen persoon die harddrugs nam. Hij wist niet hoe hij daarmee moest omgaan. Jullie hebben het hem gegeven en zijn voor 95 procent schuldig aan zijn dood”, aldus Arnou. Vonnis op 15 februari. (BB)