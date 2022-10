24ste veroordeling voor man: effectieve celstraf voor bezit van ‘mesje van pappie’

Een 42-jarige man uit het Waalse Boussu die regelmatig in Koksijde verblijft kreeg vier maanden cel voor het bezit van een vouwmes. “Het ging om een mesje van mijn pappie dat ik gewoon bij me had”, sprak A.G. Het is intussen zijn 24ste veroordeling.

De 42-jarige A.G. is absoluut geen onbekende voor de politie. Hij liep al 23 eerdere veroordelingen op en zat al meermaals in de gevangenis. Op 19 maart kwam hij vervroegd vrij waarop hij in de Proxy Delhaize in Koksijde prompt een côte à l’os ging stelen omdat hij geen geld maar wel honger had. Hij mocht prompt terugkeren naar de gevangenis waar hij te horen kreeg dat hij anderhalf jaar langer vast blijft na het intrekken van zijn voorwaarden. Hij kreeg er vier maanden extra cel voor en zit nog steeds in de gevangenis. Daar krijgt hij nu nog eens vier maanden effectief bovenop.

“Bij zijn vorige vrijlating in november 2021 werd hij tijdens een fouille betrapt toen er een vouwmes in zijn broeksriem werd gevonden. Hij mocht er zelfs een minnelijke schikking van 250 euro in schijven voor afbetalen maar reageerde daar niet op.”

Volgens zijn advocaat had hij niks kwaads in de zin met het mesje. “Het is een erfstuk van zijn pappie, zijn grootvader. Hij hield het gewoon bij zich om nog eens groenten te kunnen snijden.” (JH)