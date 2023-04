24 maanden effectieve celstraf voor Franse drugskoerier na achtervolging van 30 kilometer vanuit Roeselare

Vijf agenten en drie politievoertuigen. Die waren op 23 april 2022 nodig om een 25-jarige Franse drugskoerier te klissen toen hij vanuit Roeselare wegvluchtte. Pas 30 kilometer en een crash later kon hij ingerekend worden. Voor zijn proces in Kortrijk daagde hij niet op. De rechter gaf hem een effectieve celstraf van 24 maanden en een boete van bijna 10.000 euro.

Op 23 april 2022 zette een hoofdinspecteur Ayoub T. met zijn Renault Clio met Franse nummerplaten langs de kant. Toen de agent uitstapte om een controle uit te voeren, stoof de chauffeur met zijn wagen weg, in de richting van de autosnelweg E403. Wat volgde was een achtervolging tot in het Waalse Estaimpuis, waarbij T. verschillende bruuske bewegingen met zijn auto uitvoerde om de drie politievoertuigen die in de achtervolging gingen, af te schudden.

Pas na een botsing met een politiewagen strandde de vlucht in de graskant van de snelweg en kon T. opgepakt worden. In de auto lag 7,94 gram cocaïne, 76 gram heroïne en cannabis, verstopt in een verborgen ruimte onder het dashboard. “De man fungeerde als drugskoerier”, aldus de openbare aanklager. De auto is verbeurd verklaard. (LSi)