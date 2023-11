24 bestuurders die gsm gebruikten achter stuur hebben héél uiteenlopende excuses voor rechtbank: “Ik wilde zien hoe laat het was”

In de politierechtbank van Veurne werd een themazitting gehouden waarbij 24 bestuurders uitleg kwamen geven waarom ze hun gsm gebruikten achter het stuur. Allen kregen ze ofwel 15 dagen rijverbod en 400 euro boete, ofwel op hun vraag een verkeerscursus. De politierechter aanhoorde alle excuses. De origineelste? “Ik nam mijn gsm enkel even vast om het uur af te lezen. De klok in mijn auto was niet zichtbaar… want mijn gsm-houder hangt ervoor”, liet een 32-jarige nagelstyliste weten.

Op 24 en 25 mei hield de politie aan nationale controleactie tegen ‘afleiding achter het stuur’. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat 5 tot 25 procent van alle ongevallen (mede)veroorzaakt wordt door afleiding achter het stuur. Wie al tokkelend op zijn gsm betrapt wordt riskeert sowieso minstens 174 euro boete. Tijdens de actie werd ook het rijbewijs voor acht dagen ingehouden en moesten de overtreders zich verantwoorden bij de politierechter. In Veurne stonden zo 24 gsm-gebruikers terecht die toen betrapt werden.

Vlees is zwak

“Zij werden allemaal betrapt toen ze hun gsm gebruikten”, sprak de procureur. “Tijdens zo’n actie kan je vaststellen dat zoiets écht een probleem is. En deze acties zullen herhaald worden, en mogelijk zal in de toekomst steevast een rijverbod volgen. Mensen moeten begrijpen dat dit tot gevaarlijke toestanden kan leiden.” Daar pikte de politierechter op in. “Het valt op dat er eigenlijk niemand ontkent dat hij of zij in fout was. Iedereen beseft dus het gevaar maar het vlees van de mens is blijkbaar zwak.”

“Klok niet af te lezen”

Wat volgde waren een resem overtreders die met excuses aandraafden waarom ze toch héél even hun gsm vasthielden. De origineelste kwam van een 32-jarige nagelstyliste die betrapt werd in Veurne. “Ik heb echt niet gebeld of ge-sms’t, ik nam enkel mijn telefoon om te kijken hoe laat het was.” De politierechter fronste de wenkbrauwen. “Heeft u dan geen klok in uw Opel? Waarop de vrouw: “Ja, maar ik kan die niet lezen want mijn gsm-houder hangt er voor.”

“Net toen ik bluetooth ging aanzetten, werd ik gejost”

Een jongeman was bij het vertrekken vergeten om zijn bluetooth in te schakelen. “En toen ik het onderweg deed, kwam de controle. Gejost dus”, sprak hij gevleugelde woorden. Een jongeman uit Boezinge moest dringend naar Koksijde voor een gaslek. “Mijn papa belde dat ik nog moest stoppen voor stukken, net toen de politie passeerde. En mijn vader vond het nog mijn eigen fout ook.”

Een man die tevergeefs belde naar zijn boekhouder werd dan weer betrapt ‘toen hij het sms’je las dat de man niet beschikbaar was.” Ook ‘een drukbezette makelaar werd betrapt. De politierechter wilde van zijn advocaat weten of hij een weekendrijverbod wil? “Ik weet het niet”, antwoordde zijn advocaat. “Ik probeerde hem te bellen maar hij durft wellicht niet meer opnemen.”

Landbouwvoertuigen

Alle overtreders kregen ofwel 15 dagen rijverbod (waarvan de acht na de betrapping in minderheid wordt gebracht, red.) en 400 euro boete, ofwel op hun vraag een verkeerscursus. Opvallend was dat ook verschillende loonwerkers of landbouwers met zware landbouwvoertuigen betrapt werden. Daar had de politierechter nog iets over te zeggen. “Dat begrijp ik niet. Dergelijke machines kosten vaak miljoenen, en ik weet dat ze vaak niet uitgerust zijn met een handsfree-systeem. En ik begrijp dat die bestuurders onderweg vaak gebeld worden voor hun job. Maar uiteraard is het ook verboden de gsm achter het stuur van zo’n machine te gebruiken.” (JH)