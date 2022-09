23-jarige Kortrijkzaan geïnterneerd voor verschillende feiten van overlast

De correctionele rechtbank heeft beslist om de 23-jarige O.H. te interneren. De man staat bekend om verschillende feiten van overlast. Hij sloeg onder meer een personeelslid van de NMBS in haar gezicht. Vorige zomer stak hij ook zijn eigen appartement in brand.

De brand in de flat in de Zwevegemsestraat vond plaats op 6 juli vorig jaar. Afgelopen maart kreeg O.H. hier al een celstraf van drie jaar voor. In juni vorig jaar kreeg hij het aan de stok met een medewerkster van de NMBS. De man werd kwaad omdat hij op een vervangbus moest overstappen. De vrouw van de NMBS die tussenbeide kwam bij een ruzie hierover, moest dat bekopen met een slag in haar gezicht. De rechter oordeelde dat de man niet bij zinnen was tijdens die feiten en beval om de man te laten interneren. Hij moet wel 650 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer, 990 euro aan de NMBS en 1.140 aan HR Rail.

Ondanks zijn jonge leeftijd is H. al erg gekend bij het gerecht. De man is met tussenpozen dakloos, drugsverslaafd en kampt met psychische problemen. (JF)