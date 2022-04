22-jarige krijgt zeven maanden cel voor aanranding 9-jarige

Een 22-jarige jongeman uit Harelbeke is ook in beroep veroordeeld tot zeven maanden cel voor de aanranding van een 9-jarige jongen. Hij betastte de jongen in bad en erna ook in bed.

Het slachtoffer verbleef in april 2019 bij zijn oma samen met nog enkele andere mensen waaronder ook S. A. (22) uit Harelbeke die er kind aan huis was. In de namiddag speelden ze waterspelletjes maar het liep een eerste keer fout in de zetel. Daar trok S.A. de broek en de onderbroek uit van de jongen.

Toen ze zich daarna gingen wassen in de badkamer kwam het opnieuw tot handtastelijkheden toen de jongeman de geslachtsdelen waste van de jongen. Uiteindelijk gingen ze samen in één bed slapen, iets dat wel vaker gebeurde.

Washandje

Daar betastte hij de jongen opnieuw en probeerde bovenop hem te kruipen. De 9-jarige jongen zei dat hij naar het toilet moest en ging uiteindelijk slapen bij zijn oma in de zetel. De advocaat van de jongeman ging voluit voor de vrijspraak.

“Hij heeft hem gewassen met een washandje en afgedroogd. Toen hij in bed lag en te warm kreeg, heeft hij zijn pyjama uitgetrokken. Meer is er niet gebeurd.” Het openbaar ministerie was wel overtuigd. “Een negenjarige kan zichzelf wel al zelfstandig afdrogen en uitkleden!” Hij werd in Kortrijk veroordeeld tot zeven maanden met uitstel, het hof van beroep in Gent bevestigde nu die uitspraak. (OSM)