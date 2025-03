22 beklaagden staan terecht omdat ze op verkiezingsdag niet als bijzitter kwamen opdagen: “Last van hevige menstruatiepijnen”

Maar liefst 22 personen moesten zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk komen verantwoorden omdat ze op de verkiezingsdag van 9 juni 2024 niet als bijzitter waren komen opdagen. Twaalf van hen daagden ook niet voor de rechtbank op. Ze riskeren elk een boete van 640 euro. De anderen vroegen ofwel de vrijspraak ofwel er zonder straf vanaf te kunnen komen.

Aangetekende zending niet ontvangen

Een man en een vrouw uit Roeselare beweerden dat ze de aangetekende zending met hun oproeping als bijzitter nooit in de brievenbus ontvangen hebben. “De agent vertelde tijdens mijn verhoor dat er in Roeselare heel wat aangetekende zendingen niet zijn gearriveerd”, aldus een 59-jarige Roeselarenaar. “Maar hoe kan ik bewijzen dat ik die aangetekende zending niet heb ontvangen? Moest iemand me dat kunnen aantonen, dan betaal ik met plezier de voorgestelde boete van 250 euro. Nu heb ik al 53 euro betaald voor de deurwaarder, moet ik hier op het beklaagdenbankje zitten en tijd verspillen… Ik vraag alleen maar de vrijspraak.”

Ook een 42-jarige vrouw uit Roeselare heeft naar eigen zeggen nooit haar aangetekende zending met de oproeping als bijzitter ontvangen en hoorde pas toen ze na haar dagtaak als zelfstandig thuisverpleegster dat ze eigenlijk al om 7 uur ’s ochtends aan het stemhokje was verwacht. Een man van Pakistaanse origine uit Roeselare ontving de oproeping wel, maar “dacht dat het gewoon om te gaan stemmen was”. Hij arriveerde pas om 12.30 uur ’s middags aan het stemlokaal.

Van menstruatiepijn tot portefeuille vergeten

Een 42-jarige vrouw uit Ingelmunster, een man uit Marke, een 30-jarige vrouw uit Kortrijk en een 34-jarige man uit Roeselare arriveerden gewoon iets te laat. “Door hevige menstruatiepijnen”, zo luidde het bij de ene. “Omdat ik nog naar huis moest terugkeren. Ik was mijn portefeuille vergeten”, aldus het andere excuus. Een 35-jarige vrouw uit Sint-Denijs verbleef niet meer op de plek van haar domicilie-adres waardoor ook zij de oproeping niet onder ogen kreeg. Zij vroegen allen ofwel de vrijspraak ofwel de gunst van de opschorting. Dat zou betekenen dat hun inbreuk op de kieswetgeving bewezen is, maar ze daarvoor niet gestraft worden. Twee personen die enkel de Somalische taal machtig waren, moeten op een later ogenblik met een tolk terugkeren. Voor de anderen, ook de twaalf die verstek lieten gaan, volgt op 14 april een uitspraak. De openbare aanklager vorderde telkens een boete van 640 euro. Samen met de gerechtskosten loopt de rekening dan al gauw tot bijna 1.000 euro op. (LSi)