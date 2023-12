21-jarige man valt meisje lastig in Kortrijks café en slaat vervolgens twee andere vrouwen

Een 21-jarige man viel een meisje lastig op café in Kortrijk en sloeg vervolgens twee andere vrouwen die haar wilden beschermden. Hij riskeert zes maanden cel.

M.D. was in de nacht van 22 augustus vorig jaar op café rond de Markt in Kortrijk. Daar probeerde hij aan te pappen met een meisje.

Herhaaldelijke afwijzingen

Ondanks haar herhaaldelijke afwijzingen, bleef hij haar lastigvallen. De situatie in het café werd zodanig ongemakkelijk dat twee aanwezigen besloten om het meisje te vergezellen bij het weggaan.

Dat bleek maar al te nodig te zijn want D. achtervolgde het meisje. Een vrouw die haar vergezelde, sprak D. aan op zijn gedrag, maar kreeg een slag in haar gezicht en werd op de grond geduwd.

Geen bekende woonplaats

Nog een derde meisje zag dit alles gebeuren en wou tussenkomen maar werd op haar beurt op de grond gegooid. Beide vrouwen raakten gewond.

M.D. heeft geen bekende woonplaats en kwam niet opdagen voor zijn proces. Naast de celstraf riskeert hij 400 euro boete. Vonnis op 10 januari. (JF)