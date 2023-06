19-jarige uit Nieuwpoort wil vriend ‘uit combi redden’ en riskeert nu zelf celstraf

Een 19-jarige jongeman uit Nieuwpoort riskeert vier maanden cel met uitstel of een werkstraf na weerspannigheid tegen de politie. Nadat zijn dronken vriend door baldadigheden werd opgepakt probeerde G.H. hem ‘uit de combi’ te redden en vloog hij zelf in de cel.

Op 10 januari van dit jaar werd de politie Westkust opgeroepen voor baldadigheden ’s nachts op straat. Ze troffen er de 19-jarige G.H. en zijn vriend aan die met verkeersborden aan het gooien waren richting geparkeerde auto’s. “Bij aankomst van de politie waren beide jongeren duidelijk erg dronken en vrij agressief”, sprak de procureur. “Ze bleven de confrontatie opzoeken met de politie en vonden het ook allemaal lollig. Zijn vriend filmde ook alles. Er werd bijstand gevraagd van een extra politieteam waarop de vriend zich nog meer agressief gedroeg. Daarop werd hij geboeid en in de combi geplaatst voor overbrenging naar het commissariaat.

Agressief

Waar G.H. aanvankelijk nog rustig was sprong er plots een knop in zijn hoofd, werd hij erg agressief en wou hij ‘zijn vriend uit de combi gaan redden.’ Bij de schermutseling daarna raakte een politieman lichtgewond. Ik vraag me af of G.H. op zijn 19-jarige leeftijd zo aan een strafblad wil raken?” De jongeman riskeert 4 maanden cel met uitstel of een werkstraf van 80 uren. Hij kwam zich excuseren in de rechtbank en aanvaardt een werkstraf. Hij was ook akkoord om de politieman een schadevergoeding van 250 euro te betalen. Vonnis op 20 juli. (JH)