19-jarige Fransman krijgt celstraf voor overval na Sinksenfeesten

De 19-jarige Omar A. uit Frankrijk krijgt zestien maanden cel voor een overval met geweld. Samen met zijn minderjarig neefje beroofde hij na de Sinksenfeesten vorig jaar een man van zijn gsm. A. mag wel de cel verlaten na zijn voorhechtenis.

Het slachtoffer was in de nacht van 5 op 6 juni op de terugweg na een avondje op de Sinksenfeesten toen hij aangesproken werd door Omar A. en zijn neefje. Ze vroegen hem om geld voor de taxi. Toen de man zijn portefeuille uithaalde om te tonen dat die leeg was, greep het neefje die vast.

Arbeidsongeschikt

“Hij probeerde er een bankkaart uit te pakken”, zei het Openbaar Ministerie op het proces. “Het slachtoffer gaf daarom een duw, maar werd daarna in elkaar geslagen door de twee beklaagden. Hij had een blauw oog, bloedde in zijn gezicht en was drie dagen arbeidsongeschikt.” In het tumult verdween ook de gsm van het slachtoffer.

Doorheen het onderzoek wijzigden alle partijen meermaals hun verklaring. Uiteindelijk gaf Omar A. toe dat zijn neefje de overval pleegde en dat hij enkel tussenbeide kwam in de vechtpartij. “Hij was aan het vechten en ik gaf een duw om hen uit elkaar te houden. Ik heb achteraf zelfs mijn excuses aangeboden aan het slachtoffer.” (JF)