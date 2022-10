18 maanden voorwaardelijke celstraf voor man die naaktfoto’s naar minderjarigen stuurde

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 23-jarige man uit Oudsbergen voor bezit van kinderporno en aanzetten tot ontucht veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. C.O. stuurde seksueel getinte berichten en foto’s van zijn geslachtsdeel naar minderjarige meisjes.

Facebook messenger

De bal ging aan het rollen toen de ouders van een 13-jarig meisje uit Oudenburg naar de politie stapten. Het slachtoffer had via Facebook Messenger seksueel getinte berichten en foto’s gekregen. Tijdens de chatgesprekken werd haar ook gevraagd om naaktfoto’s van zichzelf door te sturen.

Via zijn IP-adres kon in november 2019 een jonge Limburger als dader geïdentificeerd worden. Het onderzoek wees uit dat C.O. vaak minderjarige meisjes op een dergelijke manier benaderde. Ook een 15-jarige vriendin van het andere slachtoffer kwam zo met de beklaagde in contact. Op zijn computer werden bovendien honderden bestanden van kinderpornografische aard aangetroffen.

Sexting

De verdediging merkte op dat O. al voor zijn verhoor alles had toegegeven aan de politie. Volgens meester Maya Vanden Bogaerde deed de beklaagde al langer aan sexting met volwassenen, maar begon hij zich op een bepaald moment op jongere meisjes te richten. “Hij wist dat zijn fantasie verkeerd was en heeft nooit effectief de intentie gehad om af te spreken.”

Na twee maanden voorhechtenis werd de twintiger onder voorwaarden vrijgelaten. In die omstandigheden kon ook de verdediging zich vinden in een straf met probatie-uitstel, zoals gevorderd door het openbaar ministerie. “Ik wil zeggen dat het me heel fel spijt. Ik besef dat het zaken zijn die niet kunnen”, zei O. in zijn laatste woord.