18 maanden cel voor Pool die meisje aanrandde op de trein

Een 37-jarige Pool heeft voor de Brugse rechtbank 18 maanden celstraf gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor zedenfeiten op de trein en in het Brugse station.

Op 30 juni vorig jaar ging Piotr S. rond 16.20 uur op de trein van Oostende naar Brugge naast een 15-jarig meisje zitten. De wagon was nochtans zo goed als leeg. In gebroken Nederlands en vervolgens ook in het Engels begon de Pool het meisje enkele persoonlijke vragen te stellen.

Het volgende moment begon hij ook over haar dijbeen te wrijven. Het meisje maakte duidelijk dat ze dat niet wou, maar S. deed gewoon verder en wreef ook over haar gezicht en door haar haren.

Opgepakt

Het meisje rende naar een andere wagon maar de Pool ging haar achterna tot de treinbegeleider hem in de gaten kreeg. S. beweerde dat het meisje zijn zusje was maar in het station van Brugge werd hij opgepakt. De man was dronken en beweerde dat hij het meisje enkel de weg wou vragen.

Op 4 juli sloeg de twee meter grote kerel nogmaals toe aan de achterzijde van het Brugse station. Hij probeerde een praatje te slaan met enkele vrouwen. Een 30-jarige vrouw maakte duidelijk dat ze dat niet wou en keerde S. de rug toe. Hierop kneep hij haar in het achterwerk.

Een vriendin filmde dit met haar gsm. Tijdens zijn proces ontkende S. tevergeefs alle feiten. Naast de celstraf is hij ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan het meisje dat hij betastte op de trein moet hij 2.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)