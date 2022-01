18 maanden cel voor Noord-Franse drugskoeriers na betrapping in Roeselare

Drie jonge Noord-Franse drugskoeriers uit de streek van Tourcoing zijn door de Kortrijkse strafrechter elk veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden en boetes van 1.600 tot 16.000 euro voor het binnensmokkelen van cocaïne en heroïne in ons land. Ze konden telkens in Roeselare gevat worden. “Een kwalijk fenomeen dat een halt toegeroepen moet worden. Het is een echte plaag”, vindt Kortrijks afdelingsprocureur Vincent Remy.

Op 20 juli 2020 merkte een patrouille van de politiezone Riho een voertuig met Franse nummerplaten op. Aan boord zaten Safir D. en Miloud F. (21) uit Tourcoing. Bij de controle viel de agenten meteen een cannabisgeur op.

Verborgen ruimte

Verder onderzoek van de wagen leverde acht verpakkingen met cocaïne en heroïne in een verborgen ruimte op. “Het zijn natuurlijk niet de grote kopstukken maar zij zorgen er wel voor dat de boel blijft draaien en onze jongeren hun drugs geleverd krijgen”, klonk het bij openbaar aanklager Vincent Remy. “Bijna elke week worden er nu drugskoeriers geklist.”

Zelfde verhaal bij Yanis B. (26) uit Tourcoing. Hij kon op 8 februari 2021 in Roeselare geklist worden met 63 gram heroïne en 28 gram cocaïne in de auto. Hij vloog nadien 8 maanden in voorhechtenis, Safir D. en Miloud F. kwamen na 4 maanden al vrij.

Signaal begrepen

“Ik weet dat het ‘de dood’ is die ik verkoop”, liet Yanis B. zich ontvallen. “Ik besefte het toen ik zag hoe de kopers er meestal aan toe waren.”

Safir D. daagde niet voor de rechter op en kreeg een volledig effectieve celstraf, de twee anderen vroegen de rechter enkel de periodes van hun voorhechtenis als effectieve celstraf op te leggen en daar ging ze op in.

“Ik heb het signaal begrepen en zal niet meer terugkeren”, aldus Miloud F. “Ik ben bijna een jaar van mijn leven verloren en het heeft me meer geld gekost dan het heeft opgeleverd. Het is voorbij”, constateerde ook Yanis B. (LSi)