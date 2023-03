18 maanden cel voor dakloze die aanzienlijke drugshandel opzette

Een dakloze twintiger heeft 18 maanden cel met uitstel gekregen wegens de verkoop van cocaïne in Nieuwpoort. Ondanks het feit dat de jongeman geen dak boven zijn hoofd had slaagde hij er wel in een vrij aanzienlijke handel op te zetten.

Toen de politie op 8 oktober vorig jaar aan een bushalte in Nieuwpoort voorbijreed merkten ze J.V. op die zich zenuwachtig gedroeg. Hij keerde zich wat af van de politie, keek wantrouwig en was een sigaret aan het rollen.

“En dus ging de politie over een tot een routinecontrole”, zegt de procureur. “En dat loonde. Bij hem werd een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne gevonden, wat cannabis en meer dan 400 euro cash. Nochtans is de man eigenlijk dakloos. Hij weigerde te vertellen aan wie hij verkocht en dat is zijn goed recht. Toch verdenken we hem van verkoop en daarvoor vragen we 18 maanden cel met probatievoorwaarden en 8.000 euro boete.”

Huis

Om de voorwaarden na te kunnen leven moet J.V. wel eerst een dak boven zijn hoofd hebben. Volgens zijn advocaat zou de man binnenkort wel een huis kunnen krijgen. Hij ontkende nog altijd dat hij verkocht.

“Eigenlijk gaf hij gewoon wat drugs weg aan vrienden maar dat is voor hem niet echt verkoop. Hij is gewoon te eerlijk geweest in zijn verklaringen.” De rechter nam uiteindelijk verzachtende omstandigheden aan en veroordeelde de man tot 18 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Hij kreeg geen geldboete opgelegd. (JH)