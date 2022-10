18 maanden cel na vondst drugs in diepvries Koksijdenaar

Een 20-jarige jongeman uit Koksijde heeft 18 maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete wegens de verkoop van drugs. De politie betrapte een koper op heterdaad aan zijn woning en vond daarna in het huis van C.S. 1.020 euro cash in zijn diepvries. “Dat dient om mijn geldboetes te betalen”, klonk het nogal vreemd. De man daagde niet op voor zijn proces.

De politie hield vorig jaar de woning van de 20-jarige C.S. in Koksijde regelmatig in de gaten. Zowel de man als zijn vader zijn al jarenlang bekend voor drugsproblemen. C.S. kwam er al van in zijn jeugdjaren bij de rechter voor.

Huiszoeking

Tijdens een van die controles zagen ze opeens een man uit de woning stappen iets wegstoppen. “Het bleek om cannabis te gaan waarvan de man toegaf die net bij C.S. te hebben gekocht”, sprak de procureur.

“Er volgde meteen een huiszoeking waarbij uiteindelijk 1.020 euro cash geld werd gevonden dat verstopt zat in zijn diepvriezer. Dat geld had hij zogezegd verdiend met het sleutelen aan brommers en het verkopen van Playstationspellen. Hij bewaarde het om er zijn geldboetes mee te betalen. Waarom dat in de diepvries moest wist hij niet.”

Ongeloofwaardig

“Een compleet ongeloofwaardig verhaal, zeker gelet op de verklaring van de koper en het feit dat hij al bekend is voor drugs. Hij werd er al tweemaal voor veroordeeld. Hij vindt het nu zelfs niet nodig om naar de rechtbank te komen.” De man werd dan ook bij verstek veroordeeld. (JH)