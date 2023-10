18 maanden cel met uitstel voor Waregemse kinderverzorgster nadat baby onherstelbare hersenschade oploopt: “Bevestiging van wat we al wisten”

Waregemse kinderverzorgster G.S. (45) is veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen op een baby die bij haar verbleef. Achiel werd in 2015 slachtoffer van het shakenbabysyndroom en liep zware hersenschade op. “Voor ons is dit vonnis enkel de bevestiging van wat we al acht jaar wisten”, zeggen de ouders van Achiel.

Onherstelbare hersenschade

Op 2 november 2015 werd Achiel zoals gewoonlijk naar zijn onthaalmoeder gebracht. “Het is de dag dat onze echte Achiel gestorven is”, zei de mama van Achiel tijdens het erg emotionele proces. Ze las toen een brief voor, rechtstreeks gericht aan de onthaalmoeder. “Je hebt ons geluk als kersverse ouders ontnomen. Besef je wel wat je hebt aangericht en hoe het leven van Achiel er nu uitziet? We zijn meer dan trots op hoe hij het allemaal doet, maar hij moet veel meer dan een ander kind zijn best doen om iets nieuws te leren. In plaats van sjotten en ravotten kijkt hij liever toe en waar andere kinderen op ontdekkingstocht gaan, blijft hij bij wat hij kent.”

Achiel liep onherstelbare hersenschade op. De grote inzet van het proces was of dit al dan niet opzettelijk gebeurde. Onthaalmoeder G.S. hield steeds vol dat ze hoogstens onvoorzichtig geweest was. Zij gaf toe dat ze Achiel in de stress van de dag misschien wat ruw in zijn parkje legde, maar ontkend in alle talen dat ze hem dooreenschudde.

Mening meerderheid gevolgd

Niet minder dan zes experts spraken dat echter tegen en zijn zeker dat het over een geval van shaken baby gaat. Slechts één tegenexpert, aangesteld door de verdediging, kon hierover twijfel zaaien. De rechter volgde uiteindelijke de meerderheid van de experts en veroordeelde G.S. voor opzettelijke slagen en verwondingen.

“Voor ons is dit enkel de bevestiging van wat we al acht jaar wisten”, zegt vader Mathias Vercaemst. “Wij weten hoe we Achiel die dag binnengebracht hebben, alles was normaal. Het lijkt alsof de onthaalmoeder het ook tegenover haarzelf blijft ontkennen. We zullen dit wellicht nooit helemaal kunnen afsluiten, Achiel zal dit een leven lang meedragen, maar we kijken wel vooruit. We hebben nog twee kinderen, het is prachtig om te zien hoe zijn broers Achiel meetrekken.”

Onthaalmoeder G.S. zelf was zwaar aangeslagen door het vonnis. “Ze is een gebroken vrouw”, zegt haar advocaat Jan Leysen.

Het parket had voor G.S. twee jaar cel met uitstel gevorderd, uiteindelijk werd ze veroordeeld tot achttien maanden met uitstel. Aan de familie van Achiel moet ze voorlopig al 100.000 euro schadevergoeding betalen maar dit bedrag kan nog oplopen.