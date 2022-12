18 maanden cel en boete voor alcoholverslaafde Pool voor winkeldiefstallen en exhibitionisme in Kortrijk

Een 31-jarige dakloze Pool is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden voor tal van winkeldiefstallen in warenhuizen in Kortrijk. Aan het Schouwburgplein toonde hij in dronken toestand zijn geslachtsdeel aan een 13-jarig meisje.

Piotr O. zit vandaag in de cel. Daar verblijft hij sinds 27 juli, na een nieuwe winkeldiefstal. Niet voor het eerst ging hij in warenhuizen Lidl, Delhaize of Colruyt met alcohol of tabak aan de haal. Al jarenlang leeft hij op straat en steelt om te overleven of zijn drang naar alcohol te temperen. “Een schrijnende situatie”, vond zijn advocaat. “Na zijn vrijlating wil hij zich regulariseren en een job zoeken.” Aan de rechter moest O. toegeven dat hij ook in Polen al veroordeeld werd voor diefstallen. Naast de celstraf kreeg de Pool ook nog een boete van ruim 2.000 euro. (LSi)